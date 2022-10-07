Игры номадов в Казахстане

Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку нашей страны на проведение V Всемирных игр кочевников в 2024 году.

Напомним, что на прошедшей неделе в турецком городе Изник завершились IV Всемирные игры кочевников, где спортсмены сборной Казахстана завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Первым в копилку нашей страны серебряную медаль принес лучник Касымхан Канат, который дошел до финала и в драматичной борьбе с разницей всего лишь в два очка уступил хозяину соревнований турку Огыз Окшы. Эта награда – первое высокое достижение казахстанцев в этом виде спорта.

В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука приняли участие 135 спортсменов из 32 стран мира. В список 16 лучших снайперов среди мужчин сумели войти сразу три представителя Казахстана – Касымхан Канат, Али Сессигузель и Азамат Нуртаев.

Кстати, еще одну, правда, малую серебряную медаль, которая не отображается в итоговой турнирной таблице, нам также принес лучник. В состязаниях по стрельбе на скаку эту награду в упражнении кабак ату (тюркский стиль) взял Ералхан Айкоз. Здесь лучники показывали свою сноровку и меткость верхом на конях. В данном виде состязаний было сразу три вида стрельбы (по двум тюркским стилям и одному венгерскому), по итогам которых и определялись обладатели больших наград. Это очень перспективный вид спорта, и мы надеемся, что уже в скором времени в нашей коллекции будут не только малые медали, но и большие.

Всего в состязаниях коннников-лучников (по-казахски жамбы ату) в Турции участвовали 75 спорт­сменов из 21 страны. Казахстан в этом турнире, помимо Ералхана, также представляли Абзал Тулыбеков и Бакдаулет Бабажан. В этом виде спорта состязания длятся несколько дней, а побеждают в них только лучшие из лучших.

Первую же медаль высшей пробы в копилку казахстанской сборной на IV Всемирных играх кочевников принес представитель қазақ күресі (исконно казахской борьбы) Марат Ныгматуллаев. Он стал победителем в весовой категории до 60 кг, одолев в финале всего за две минуты сильного борца из Монголии. Его выступ­ление оценили в «таза жеңіс» (чис­тая победа).

Также «золото» в весовой категории до 65 кг завоевала Зарина Сарипова. Серебряные медали получили Еламан Койшыбаева (до 80 кг) и Рауза Нурмухамметова (до 55 кг), а бронзовыми призерами турнира стали обладатель звания «Қазақстан барысы» Максат Исагабылов (в весе свыше 80 кг) и Молдир Азамат (свыше 65 кг). Отметим, что в соревнованиях по қазақ күресі приняли участие более 60 борцов из 20 стран мира.

Конечно же, всех порадовало выступление сборной Казахстана по кокпару, члены которой стали чемпионами IV Всемирных игр кочевников. В одном из самых интересных состязаний Игр встретились две лучшие на сегодняшний день дружины на планете – наши и кыргызские джигиты. Казахстанцы в решающей встрече с минимальным преимуществом одержали победу с итоговым счетом 4:3. Кстати, на пути к финалу мы выступали в группе «А», где вначале разгромили сборную Узбекистана со счетом 8:1, а далее были повержены и монголы – 12:2.

Поединок с братьями-кыргызами выдался на редкость зрелищным, но при этом очень тяжелым. Первый тайм команды завершили со счетом 2:2, а во втором наши, собравшись, все же победили с преимуществом в одно очко.

В составе национальной команды Казахстана выступили следующие кокпаристы: 42-летний Улан Байтореев, 32-летний Ынтымак Алипбаев и 29-летний Бахытжан Азимбай, представляющие Атыраускую область, 35-летний Кулажан Тогайбаев, 29-летний Есжан Курманбай, 28-летний Ислам Рат, 25-летний Курманбек Турғанбек и 24-летний Айнабек Бердикул из Жамбылской области, а также представители Туркестанской области – 30-летний Арман Жамалбеков и 27-летние Абылайхан Нышанбеков и Дәулет Айтан, а также 25-летний Адилет Мамыт.

Наша великолепная сборная провела две большие тренировки. Вначале совершенствовали свое мастерство в Енбекшиказахском районе Алматинской области, а потом на спортивной базе «Атлетик» в областном центре Жамбылской области – Таразе.

Еще одним состязанием, в котором приняли участие наши спортсмены, в том числе и молодые джигиты, стал кыргызский көкбөрі (кокпар по более традиционным правилам), где выступили команды Кыргызстана, Казахстана и Турции, которые в соответствии с этим списком и взяли места. Наша команда уступила в финале со счетом 0:5, но взяла очередное «серебро».

Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры кочевых народов Центральной Азии, но теперь в них есть и соревнования, взятые, например, у турков и венгров. Инициатором проведения Игр выступила Кыргызская Респуб­лика. В 2012 году на саммите тюркоязычных стран в столице этой республики была подписана специальная Бишкекская декларация президентами Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Турецкой Республики и Кыргызской Республики.

Целями и задачами Игр стали: сохранение и возрождение культуры кочевых народов мира через укрепление культурных связей между странами-участницами; сохранение и вывод на международный уровень национальных видов спорта кочевых народов мира; поддержание учреждений, деятельность которых посвящена развитию и пропаганде этноспорта в мире. Дополнительной целью проведения Игр является увеличение туристического потенциала страны – организатора Игр.

Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Кыргызстана в сентябре 2014 года. В них приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджана, Австрии, Афганистана, Беларуси, Бразилии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, России, США, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана, Франции, Швеции, Южной Кореи. Кстати, ТВ-трансляции тогда охватили 40 стран с аудиторией почти в 230 млн человек. Соревнования прошли по десяти национальным видам спорта, из них девять видов кыргызские и один вид спорта был представлен Казахстаном.

Во вторых Всемирных играх, прошедших в Кыргызстане в 2016 году, принимали участие уже 62 иностранных государства, причем 17 стран из этого числа представили культурные программы. В том году, в отличие от первых Игр, было увеличено количество соревнований по национальным видам спорта. Представители разных стран соревновались по 23 видам спорта, 7 из которых были представлены Турцией, Казахстаном, Туркмени­станом, Азербайджаном и Якутией (РФ). Кстати, тогда на открытии 1 000 комузистов вместе сыграли одну мелодию. Этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо прочего стоит отметить и то, что Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 16-й сессии этой организации в столице Франции – Париже.

Во Всемирных играх кочевников в 2018 году приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 66 стран мира, которые соревновались в 37 видах традиционного спорта. Игры вновь прошли в Кыргызстане, но уже тогда было принято решение проводить их и в других странах. Кстати из-за всемирной пандемии Игры решено было перенести на более поздний срок – интервал в два года был нарушен.

И вот наступил 2022 год, когда соревнования впервые прошли в Турции, и участие в них приняли свыше 3 тыс. спортсменов из 102 государств мира по 13 видам спорта. Спортсмены Казахстана выступили в пяти видах спорта (қазақ күресі, көкпар, көкбөрі, жамбы ату и традиционная стрельба из лука). По окончании соревнований эстафету Всемирных игр кочевников принял министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев, а передал эстафету министр молодежи и спорта Турции Мехмет Муххарем Касапоглу.