Игры... с прицелом

Другое время, другие игры… Сегодняшние дети дворовым играм предпочитают компьютерные, которых огромное количество. Но, как правило, эти игры, особенно для мальчиков, далеко не безобидны. Как-то роясь в Интернете, я наткнулась на описание одной из таких «детских» игр и пришла в ужас, прочитав, примерно, следующее: «…преследуя убегающего противника, попытайтесь, как можно быстрее убить его, и чем на большее количество частей разлетится его тело (!), тем больше очков вы заработаете».
Подобные «игры» (сознательно беру это слово в кавычки) словно диктуют маленькому человеку тактику поведения с прицелом на будущее – мир жесток, ты окружен врагами и должен уметь защищаться. И чем безжалостнее – тем эффективнее. Не отстают от этой отнюдь недетской «игральной доктрины» и многочисленные игры на космическую тематику. Причем практически все они лишь на уровне звездных войн, с малых лет приучающие ребенка к мысли, что космос – источник зла и агрессии. Об этом же снято и множество мультфильмов для современных детей, где те же самые звездные войны представлены, так сказать, в ассортименте – от войны клонов до сериального Энгри Бердса.
Когда Джордж Лукас снял свой первый фильм о звездных войнах, сразу ставший культовым, он, вероятно, и не думал делать из космоса страшилку. Ведь его фильм – не более чем безобидная сказка, созданная по всем канонам: в ней драконы и злые волшебники, заколдованные замки и пленные принцессы, добрые гномы и отважные рыцари. Только все это, если можно так сказать, офантастичено, где ковер-самолет – это суперсовременный космический корабль, а добрый гном – всего лишь робот-помощник. Но здесь, как и положено в сказке, Добро обязательно побеждает Зло.
В то же время размножившиеся в различных интерпретациях версии его «Звездных войн» становятся все жестче, а сама возможность войны из космоса – вполне реальной. Нам словно говорят – это лишь дело времени, и в такой войне не обязательно участие инопланетян. Вот уж поистине, «сказка – ложь, да в ней намек». И кто может поручиться, что игра в звездные войны не породит действительное столкновение с использованием оружия из космоса?
Пора уже подумать взрослым, в какие игры играть детям – в космическую дружбу или в космическую войну? Кстати, вы не задумывались, откуда взялись в официальных военных документах столь «несерьезные» термины – проИГРАТЬ или выИГРАТЬ? Войну. Битву. Сражение. Здесь невольно вспоминается старинный спор, в который был вовлечен еще свифтовский Гулливер (правда, во взрослой версии романа) – о первородстве курицы и яйца. Так и здесь – что же первично – война или игра в нее? Скажем, знаменитый американский фантаст Клиффорд Саймак уверен, что игра. Во всяком случае, он считал, что именно игрой – веселой, лихой, сложной – завершатся все войны во Вселенной. С одной стороны, это конечно фантастика. Но с другой – повод задуматься, не слишком ли «заигралось» человечество?
И если сегодня мальчишка подсчитывает свои трофеи – убитых в компьютерной игре, то кто поручится, что завтра, став взрослым, он также легко не станет убивать своих врагов. Ведь виртуальный мир, в котором в буквальном смысле слова живет современная молодежь, начинает подминать мир реальный, диктуя свои законы. К сожалению, не всегда гуманные. Не случайно в детских играх стреляют, стреляют и стреляют, приучая не раздумывать, не жалеть, не оглядываться. И здесь банальная фраза о том, что дети – это наше будущее, обретает вполне конкретный смысл: во что предпочитает играть ребенок, таким он и вырастет.
Папы и мамы, посмотрите, во что играют ваши дети...