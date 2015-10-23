Игры... с прицелом Свежий выпуск 443 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Другое время, другие игры… Сегодняшние дети дворовым играм предпочитают компьютерные, которых огромное количество. Но, как правило, эти игры, особенно для мальчиков, далеко не безобидны. Как-то роясь в Интернете, я наткнулась на описание одной из таких «детских» игр и пришла в ужас, прочитав, примерно, следующее: «…преследуя убегающего противника, попытайтесь, как можно быстрее убить его, и чем на большее количество частей разлетится его тело (!), тем больше очков вы заработаете».

Подобные «игры» (сознательно беру это слово в кавычки) словно диктуют маленькому человеку тактику поведения с прицелом на будущее – мир жесток, ты окружен врагами и должен уметь защищаться. И чем безжалостнее – тем эффективнее. Не отстают от этой отнюдь недетской «игральной доктрины» и многочисленные игры на космическую тематику. Причем практически все они лишь на уровне звездных войн, с малых лет приучающие ребенка к мысли, что космос – источник зла и агрессии. Об этом же снято и множество мультфильмов для современных детей, где те же самые звездные войны представлены, так сказать, в ассортименте – от войны клонов до сериального Энгри Бердса.

Когда Джордж Лукас снял свой первый фильм о звездных войнах, сразу ставший культовым, он, вероятно, и не думал делать из космоса страшилку. Ведь его фильм – не более чем безо­бидная сказка, созданная по всем канонам: в ней драконы и злые волшебники, заколдованные замки и пленные принцессы, добрые гномы и отважные рыцари. Только все это, если можно так сказать, офантастичено, где ковер-самолет – это суперсовременный космический корабль, а добрый гном – всего лишь робот-помощник. Но здесь, как и положено в сказке, Добро обязательно побеждает Зло.

В то же время размножившиеся в различных интерпретациях версии его «Звездных войн» становятся все жестче, а сама возможность войны из космоса – вполне реальной. Нам словно говорят – это лишь дело времени, и в такой войне не обязательно участие инопланетян. Вот уж поистине, «сказка – ложь, да в ней намек». И кто может поручиться, что игра в звездные войны не породит действительное столкновение с использованием оружия из космоса?

Пора уже подумать взрослым, в какие игры играть детям – в космическую дружбу или в космическую войну? Кстати, вы не задумывались, откуда взялись в официальных военных докумен­тах столь «несерьезные» термины – проИГРАТЬ или выИГРАТЬ? Войну. Битву. Сражение. Здесь невольно вспоминается старинный спор, в который был вовлечен еще свифтовский Гулливер (правда, во взрослой версии романа) – о первородстве курицы и яйца. Так и здесь – что же первично – война или игра в нее? Скажем, знаменитый американский фантаст Клиффорд Саймак уверен, что игра. Во всяком случае, он считал, что именно игрой – веселой, лихой, сложной – завершатся все войны во Вселенной. С одной стороны, это конечно фантастика. Но с другой – повод задуматься, не слишком ли «заигралось» человечество?

И если сегодня мальчишка подсчитывает свои трофеи – убитых в компьютерной игре, то кто поручится, что завтра, став взрослым, он также легко не станет убивать своих врагов. Ведь виртуальный мир, в котором в буквальном смысле слова живет современная молодежь, начинает подминать мир реальный, диктуя свои законы. К сожалению, не всегда гуманные. Не случайно в детских играх стреляют, стреляют и стреляют, приучая не раздумывать, не жалеть, не оглядываться. И здесь банальная фраза о том, что дети – это наше будущее, обретает вполне конкретный смысл: во что предпочитает играть ребенок, таким он и вырастет.

Папы и мамы, посмотрите, во что играют ваши дети...



