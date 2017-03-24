Игры, танцы, угощенье

Открыл творческий форум глашатай, который возвестил о приходе Наурыза. В фестивале приняли участие более 500 воспитанников городских дворовых клубов. Они представили гостям театрализованную постановку с демонстрацией традиций и обычаев казахского народа, айтыса, а после стартовала главная часть представления – концертные номера в исполнении одаренных ребят из досуговых центров Алматы.

В программу фестиваля также вошли национальные игры и спортивные состязания. От имени Государственного фонда развития молодежной политики Алматы – организатора мероприятия – были награждены победители турниров по асық ату, арқан тарту, қол күрестiру и тоғызқұмалақ. Кульминацией стало угощение главным блюдом праздника – наурыз-коже.