Игры Великой степи Михаил ТЁ, Тараз

Соревнования оказались прекрасным подарком к юбилею. Гости и местные жители смогли насладиться нацио­нальными видами спорта, без которых в древности не обходился ни один праздник.

Несколько тысяч зрителей собрал дворец спорта «Тараз-Арена», где проходили борцовские схватки. С утра до позднего вечера продолжалось противостояние команд из восьми стран: Турции, Кыргызстана, России, Узбекистана, Польши, Монголии, Грузии и Казахстана. Поединки выдались динамичными и зрелищными. Болельщики с замиранием сердца наблюдали за происходящим на ковре. В любое мгновение мог произойти поворотный момент – бросок, который решает исход всего боя. После череды отборочных схваток в финале оказались спортсмены Казахстана и Узбекистана.

Турнир, призовой фонд которого составил 18,8 млн тенге, завершился яркой победой наших палуанов, ставших двукратными чемпионами и обладателями золотого тайказана. Им достался и главный приз – 9,4 млн тенге. По признанию казахстанских спортсменов, именно на такой финал они настраивались изначально.

– Нашей задачей было завоевать победу любой ценой, – рассказывает капитан казахстанской команды Бейбит Ыстыбаев. – Возможное поражение мы даже не рассматривали, поскольку турнир проходил в рамках празднования 550-летия Казахского ханства, а это большая ответственность. Нельзя было упасть лицом в грязь, мы просто обязаны были победить.

Вторыми на пьедестал почета поднялись представители соседнего Узбекистана, а замкнули тройку сильнейших гости из Грузии.

– К этим соревнованиям мы готовились целых полгода. Ежедневно по два раза проводились тренировки. Думается, все это было не зря, – говорит Алишер Кудайбердиев из Узбекистана. – Мы впервые вышли в финал и показали, что тоже достойные соперники. В прошлом году наша команда выступила неудачно, зато в текущем – одержала победу над сборной Грузии, которая в свою очередь одолела прошлогоднего чемпиона –

команду Монголии. Это говорит о многом. Лучшими, бе­зусловно, были хозяева ковра.

Большой интерес у любителей конных видов спорта вызвали «Игры Великой степи». На ипподроме им. Б. Момыш­улы, собравшем более двух тысяч зрителей, сначала продемонстрировали традиционные командную игру кокпар, народную забаву – тенге илу и верховую борьбу – аударыспак. Изюминкой игр стало выступление конных лучников, показавших мастерство стрельбы по мишеням на скаку. Кроме того, украсили праздничную программу показательные поединки на кинжалах и мечах.

Несомненно, самым ожидае­мым конноспортивным событием были состязания по байге, которые прошли с большим азартом. Во все времена у казахов именно этот вид считался наиболее престижным, поскольку позволить купить и содержать хорошего скакуна мог не каждый. К тому же байга приносила владельцам коней дорогие призы. Да и в современном мире все осталось по-прежнему. Кстати, призовой фонд соревнований составил 32 млн тенге. Причем выделены они частными компаниями и предпринимателями. Перед стартом участников и болельщиков приветствовал заместитель акима Жамбылской области Абдалы Нуралиев, отметивший, что благодаря мудрой политике Президента страны Нурсултана Назарбаева­ наша республика успешно развивается, а ее история становится достоянием мировой общественности.

Состязания прошли на трех дистанциях. В ушкыр байге на 2,5 км первым финишировал конь по кличке Байтерек. Его хозяин Махат Бахытбек из села Кенес Меркенского района получил в награду 3 млн тенге. Лучшим в ток байге (21 км) признан жеребец по кличке Астана, принадлежащий жителю Карасайского района Алматинской области Алинуру Назарбаеву. Его приз – 5 млн тенге. На длинной дистанции (31 км) самым быстрым и выносливым оказался скакун Таскын из села Шамалган Алматинской области. Он принес своему владельцу Болату ­Назарбаеву 10 млн тенге.

Сюрпризом для публики стала презентация нового конного вида. Впервые в Казахстане состоялся матч по конному поло. На игровое поле вышли команды Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Согласно правилам, от каждой из них были заявлены по четыре наездника. В руках у игроков были специальные клюшки, которыми необходимо бить по мячу. Главная цель в конном поло – забить больше голов сопернику. В результате нелегкого противостояния со счетом 3:2 победу одержали хозяева поля.

В целом праздник удался на славу. Об этом можно судить по эмоциям на лицах зрителей, которые расходились, довольные, со словами благодарности в адрес организаторов.