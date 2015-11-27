​Их будни подвигу сродни

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Валентина ФИРОНОВА, Астана

…Ночь. По безлюдной степной дороге в промозглую осеннюю погоду во весь опор мчится лошадь. В телеге, готовой вот-вот развалиться, лежит умирающий. Рядом врач и санитар. В глазах – надежда и ужас. «Скорей! Скорей! – подгоняют они конягу, – он не должен умереть! Мы спасем его!» Так начинается документальный фильм, посвященный юбилею одного из лучших лечебных учреждений столицы, название которого звучит несколько мудрено – ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата города Астаны», что значит – государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения.

«Мы спасем тебя!» – эти слова врачи первой городской редко произносят вслух, но на протяжении всех 90 лет делают все, чтобы каждый «безнадежный» обрел надежду и стал полноценным членом общества. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы со всех уголков страны.

«Марат Карсыбекович! – пишет, обращаясь к главному врачу больницы, Асем Мырзакулова. – Большое вам спасибо за то, что в вашей больнице настоящие, преданные своему делу врачи. Прошло уже 7 лет, как вы спасли мне жизнь. У меня все прекрасно, есть дочь, семья, карьера и главное – ЗДОРОВЬЕ».

Не жалеет теплых слов для врачей и житель Усть-Каменогорска Жанарбек Кошанаев, от себя и своих родственников выражающий благодарность за свое спасение врачам Елене Юрьевне Беликовой и Айнур Есенгельдиевне Есенгельдиевой. Как пишет Жанарбек, в начале он попал в реанимацию в своем городе, а там посоветовали лечиться в первой Астаны.

Настоящим волшебником называет заведующего отделением ортохирургии Аслана Бахытовича Султангереева Татьяна Ершова, которой сделали сложнейшую операцию – ревизионное эндопротезирование тазоберенного сустава. У женщины исчезли боли, и к ней вернулась радость жизни.

Цитировать тех, кто был на грани жизни и смерти, а то и за ее чертой, можно долго. Да, сегодня в помощниках у врачей новейшее оборудование, реанимобили. Доктора стажируются в ведущих клиниках мира и готовы в любое время суток оказать высокоспециализированную помощь как экстренным, так и плановым больным. Реалии многопрофильного клинического центра, конечно, впечатляют, но, читая отзывы, понимаешь, что самое чудодейственное лекарство в этой больнице – чуткое, заботливое и бережное отношение к пациенту. И это в равной степени относится и к светилам медицины, и к тем, кто кормит больных, стирает им постельное белье, делает уколы…

В 1925 году больница находилась в неприспособленном здании, где размещалось всего 40 коек. Сегодня же – это крупнейшее медицинское учреждение, где диагностика, лечение и реабилитация соответствуют мировым стандартам. А что касается новейших разработок, то коллектив первой и здесь первый.

Это первостепенная забота не только главного врача Марата Абдуова, но и его заместителя по инновационной деятельности доктора медицинских наук Ерсина Жунусова, ставшего два года назад лауреатом премии VI Форума патриотов Казахстана в номинации «Признанный миром Казахстан» за цикл работ «Инновационные технологии лечения в травматологии и ортопедии».

Если опять сделать отступление и вернуться на 90 лет назад, то картина предстанет весьма удручающая. Врачи той поры испытывали острую нехватку медикаментов, оборудования, постельного белья... О горячем водоснабжении и мечтать не приходилось. Обходились газовой горелкой. Да и с холодной водой нередко возникали проблемы.

Теперь же в первую приезжают перенимать опыт даже из-за рубежа. Гордость коллектива – новый комплекс, который был открыт с участием Главы государства четыре года назад к Дню Независимости. В 8 блоках, включающих диагностический и лечебный корпуса, комфортно, уютно, красиво. Больница, оснащенная современным медицинским оборудованием, рассчитана на 500 мест. И они не пустуют.

В первой впервые была проведена трансплантация печени. И именно в первой поставили на ноги главного геолога ПО «Балхашцветмет» Асем Шаяхметову, которая оказалась единственной выжившей после крушения самолета Ан-2 в районе рудника «Шатырколь» в Жамбылской области.

Надежное подспорье в лечении больных – инновационные технологии. Их в больнице внедрено более 80. Это касается таких центров, как инсультный, лор, политравмы, ортохирургии и другие. И делается это в первую очередь для того, чтобы снизить смертность и инвалидность.

Особое место в больнице – музей. Здесь представлены не только уникальные архивные документы, но и медицинские инструменты, которые сейчас кажутся устрашающе примитивными. Среди бесценных свидетельств минувшего времени – фотографии легендарных предшественников сегодняшних врачей.

Документов, у которых хочется задержаться, множество. Меня, например, особо привлек приказ № 104 по Акмолинской горполиклинике, датированный 29 сентября 1941 года, написанный чернилами и перьевой ручкой. В нем сообщалось о том, что врач Клячко опоздал на работу на 45 минут и за это на основании Указа Президиума Верховного Совета от 26 июня 1940 года он будет привлечен к судебной ответственности. Та еще была дисциплина!

Впрочем, ответственность и дисциплина и сегодня для каждого члена коллектива первой – вопрос само собой разумеющийся. Без приказов и увещеваний.

Идешь по коридорам больницы. Вроде все тихо, спокойно. На стенах – картины, много цветов. И только непрерывно звонящий в руках главного врача Марата Карсыбековича Абдуова мобильный телефон напоминает о том, что тишина эта обманчива. И в этих стенах ни на секунду не прекращается борьба за здоровье и жизнь человека.

Кстати, телефон для пациента – как спасительная соломинка. В этом я наглядно убедилась, общаясь с заместителем главного врача по терапии Натальей Петровной Павловой. У нее одновременно звонили сразу два мобильника. По одному она успокаивала пациентку, по другому – консультировала коллегу…

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