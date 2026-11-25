В честь 85-летия со дня формирования легендарной 316-й стрелковой дивизии и подвига панфиловцев в битве за Москву в городах Казахстана, Кыргызстана и России прошли акции памяти.

фото Вахита Валиева

В Кызылорде в школе-лицее № 5 им. И. В. Панфилова был проведен урок мужества «Западный фронт, Варшавское шоссе: эстафета памяти». Его инициатор, преподаватель-организатор начальной военной подготовки Вахит Валиев назвал целями урока популяризацию мужества и героизма панфиловцев в Великой Отечественной войне, формирование у учащихся патриотического сознания и чувства гордости за историческое прошлое.

– Бессмертный подвиг панфиловцев должен учить подрастающее поколение стойкости, личной ответственности за общее дело, единству и дружбе народов, умению преодолевать страх перед лицом тяжелых испытаний и, главное, уважать историю и ценить мирную жизнь, – подчеркнул педагог. – Героизм панфиловцев служит будущим защитникам Отечества примером братства, верности воинской присяге, ответственности за судьбу Родины и готовности защищать ее в самых тяжелых обстоятельствах.

О памятных событиях при обороне Москвы рассказал завуч по воспитательной работе школы № 5 Адильбек Алиев. Он напомнил, что подвиг панфиловцев не ограничивался только одним боем и одной группой бойцов. В этот день героически сражались с врагом многие подразделения 316-й дивизии.

На военно-патриотический урок были приглашены и герои нашего времени – ветераны Афганской войны, Казбата, ядерного полигона Семея, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них – председатель координационного совета «Ерлік», ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе Марат Орынбайулы, глава ОО «Чернобыль» Жумабек Шахатов, руководители областного филиала РОО «Отан» Алтынбек Альжапбаров и молодежного крыла «Надежда» русского этнокультурного центра «Славяне» Елена Павлова.

– Чем глубже вы будете знать историю, тем лучше будете осознавать ценность мирной жизни, – отметил Марат Орынбайулы, обращаясь к школьникам. – Уважение к истории – долг современного поколения, а мужество – это наследие для страны и наказ потомкам. Имена героев никогда не будут забыты.

Вахит Валиев поделился опытом учас­тия в международном поисковом отряде в рамках «Вахты Памяти». Он – участник экспедиций в составе сводного поискового павлодарского отряда «Панфиловшылар», а также боец сводного отряда Atamnyn Amanaty международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» в Калужской области России. Следопыт представил документальный фильм и рассказал о находках поисковиков: оружии, наградах, докумен­тах и личных вещах солдат.

Школа-лицей № 5, которая с 1975 года носит имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова, – активный участник акций, приуроченных ко Дню Победы. Ежегодно здесь проводятся уроки мужества, смотры строя и военных песен, выставки рисунков, вахты Памяти.

В мае 2024 года школу посетила внучка легендарного комдива Ивана Панфилова – известный казахстанский общественный деятель, координатор Международного панфиловского движения Айгуль Байкадамова. По ее предложению школьники из Кызылорды и Байконыра присоединились к международному движению «Нас миллионы панфиловцев», которое объединяет юношей и девочек из более чем 150 школ Казахстана, Кыргызстана и России.

Как рассказала Айгуль Байкадамова, ровно 85 лет назад ноябрь оказался самым напряженным месяцем в истории 316-й дивизии. Это время стало кульминацией обороны в Великой Отечест­венной войне: в решающей фазе битвы за Москву был окончательно сорван немецкий план молниеносной войны «Блицкриг».

– 16 ноября 1941 года – день массового героизма воинов-панфиловцев на Волоколамском рубеже, – напомнила внучка генерала Панфилова. – Сражение началось в центре и на левом фланге 16-й армии Рокоссовского, в районе Волоколамска. И первым пришлось встретить врага воинам 316-й стрелковой дивизии. В этот день на своих позициях стояли насмерть 28 солдат отряда истребителей танков во главе с политруком Василием Клочковым на высоте 251-й у железнодорожного разъезда Дубосеково, 15 бойцов 1075-го полка у деревни Петелино, 17 панфиловцев из 1073-го полка у деревни Мыканино… На участке 316-й дивизии ни в этот, ни в последующие дни враг не прорвался к Москве! Почти все участники этих боев были представлены к званию Героя Советского Союза.

17 ноября 1941 года 316-я дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а на следующий день преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. В этот же день, 18 ноября, у деревни Гусенево смертельно ранили ее командира – генерал-майора Ивана Панфилова. А 23 ноября дивизии присвоили его имя.

85 лет назад панфиловцы остановили наступление немцев на Москву, а 5 декабря 1941 года началось контрнаступ­ление Красной армии.

В победном мае 1945-го в Берлине на стенах Рейхстага появилась надпись: «Мы – панфиловцы! Спасибо, Батя, за валенки!» Это написали те, кто воевал под командованием генерала Панфилова в начале войны, а до Берлина дошли уже в составе других частей.