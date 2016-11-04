​Их не пугает военное дело

Военизированные классы были сформированы в рамках проекта «Кадетский класс», реализуемого общественным фондом «Жан досым» совместно с республиканской ассоциацией «Асыл бала». Проект стартовал 1 августа в рамках «Академии интеллектуально-нравственного и физического развития детей «Жан досым».

Почетными гостями мероприятия стали представители Министерства обороны РК и Акмолинского гарнизона, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, учредители республиканской ассоциации «Асыл бала», а также уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева, олимпийские чемпионы Данияр Елеусинов и Гюзель Манюрова.

Церемония началась с выноса Государственного флага знаменной группой республиканской школы «Жас улан» и исполнения Государственного гимна Республики Казахстан, после этого кадеты дали торжественную клятву. Собравшимся представили дефиле роты почетного караула Министерства обороны РК и выступление духового оркестра оборонного ведомства.

Мероприятие продолжилось выступлением группы барабанщиков республиканской школы «Жас улан». А в завершение торжественного мероприятия кадеты исполнили вальс.

По словам организаторов, целями проекта «Кадетский класс» стали военно-патриотичес­кое воспитание молодежи и подготовка их к военной службе. Учителя стремятся привить им общенациональные ценности, объединяющие всех казахстанцев и составляющие фундамент будущего нашей страны, заключенные в идейной основе нового казахстанского патрио­тизма, закрепленного в Патриотическом акте «Мәңгілік Ел». Программа также направлена на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса пятидесяти учащихся в двух общеобразовательных школах путем воспитания в них гуманности, высокой культуры поведения, понимания и стремления к сохранению общечеловеческих ценностей через изучение военного дела и идеологическую подготовку.

Добавим, что респуб­ликанская ассоциация «Асыл бала» создана в мае 2015 года. Эта негосударственная и некоммерческая организация призвана объединить на добровольных началах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для эффективного осуществления деятельности по реализации основных прав и интересов ребенка. На сегодня «Асыл бала» имеет подразделения во всех регионах страны и реализует социально значимые проекты по пяти направлениям: медицина, спорт, культура, образование и международное сотрудничество.

Миссия фонда «Жан досым» – развитие потенциала детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Основная цель дея­тельности фонда – это оказание материальной и иной помощи детям, реализация социальных проектов и программ, направленных на защиту и поддержку детей, проведение благотворительных акций.