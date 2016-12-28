​Их опыт – молодым наука

Торжественный банкет собрал около 150 человек. Вниманию ветеранов был представлен короткометражный фильм, рассказывающий о растущих из года в год социально-экономических показателях Жетысу. Отмечалось, что все эти успехи – результат четкой стратегии Главы государства Нурсултана Назарбаева.

Пришедшие на встречу учитель Президента фронтовик Сейтхан Исаев, бывший первый секретарь Алматинского обкома компартии Кенес Аухадиев, экс-министр образования и науки РК Шамша Беркимбаева, член АНК Леонид Гирш и другие уважаемые люди говорили о необходимости крепить единство народа, множить достижения страны. Привыкшие всегда находиться в гуще событий пожилые семиреченцы не утратили бодрость духа и энергию, они возглавляют советы ветеранов, заведуют музеями, занимаются общественной деятельностью.

Поздравив гостей с наступающим Новым годом, аким Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул, что богатый трудовой и жизненный опыт аксакалов всегда служит добрым примером молодым, а почет и уважение к старшим – незыблемая традиция народа. Уходящий год ознаменован 25-летним юбилеем республики, в становление которой немалый вклад внесли и бывшие работники руководящих органов, прошедшие войну и послевоенное лихолетье.

В честь праздника каждый ветеран получил от акимата по 100 тыс. тенге, а именинникам – Кенесу Аухадиеву и руководителю Жамбылского районного профкома работников АПК Аскербеку Абаеву – вручили также ценные подарки. Торжественный прием завершился концертом с участием фольклорно-этнографических ансамблей «Құлансаз» и «Сүюнбай сазы», танцевального коллектива «Алтынай».