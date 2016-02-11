Встреча ветеранов началась с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику воинам, погибшим на таджикско-афганской границе. В ней приняли участие родственники тех солдат, что не вернулись домой, военно­служащие столичного гарнизона.

В этот же день в Национальном музее РК состоялся Респуб­ликанский форум ветеранских и военно-патриотических объединений, посвященный 15-летию со дня вывода ОССБ с таджикско-афганской границы. Председатель республиканского комитета матерей солдат, погибших на таджикско-афганской границе, Батима Насиханова зачитала на форуме обращение, в котором, в частности, озвучивается предложение приравнять ветеранов бое­вых действий на таджикско-афганской границе к участникам Великой Отечественной войны путем внесения дополнений и изменений в Закон РК «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним».

Все больше времени отделяет нас от того дня, когда охрану наиболее взрывоопасного участка внешней границы СНГ вместе с российскими пограничниками нес батальон из Казахстана. За весь период несения службы казахстанцами на реке Пяндж сменилось 24 батальона, через них прошло более десяти тысяч воинов из подразделений Министерства обороны, пограничной службы, внутренних войск.

С июня 1993 года по февраль 2001-го наши ребята прикрывали таджикско-афганский участок внешней границы СНГ, встав на пути бандформирований, поставлявших оружие и наркотики из Афганистана в Таджикистан. Восемь лет бойцы и командиры сводного стрелкового батальона с честью выполняли свой воинский долг, в ходе боевых столкновений с вооруженными нарушителями границы погибло более 50 казахстанских военнослужащих.

Силами батальона за эти годы задержано свыше трехсот нарушителей границы, пресечены десятки попыток пройти с конт­рабандным грузом через реку Пяндж, изъято большое количество наркотических средств и оружия. Казахстанские воины заслужили самые высокие отзывы от руководства и командования пограничных войск Таджикистана и России, десятки солдат и офицеров отмечены правительственными наградами нашей страны и других государств СНГ.

Прошедшие проверку войной в мирное время, они остаются на передовой строительства суверенного Казахстана, являя собой пример выполнения воинского долга, играя важную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передавая молодым славные боевые традиции.

Навечно в нашей памяти остался пограничник младший сержант Раджан Батырханов. Девятнадцатилетний парень вел огонь из ручного пулемета, дав возможность своему подразделению перестроиться и ударить по боевикам с новой силой. Раджан был ранен, но продолжал сражаться, истекая кровью. По дороге в лазарет он скончался. Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева­ за мужество и отвагу младший сержант Р. Батырханов посмертно награжден орденом «Айбын» II степени. Его именем названа одна из улиц его родного села Катон-Карагай в Восточно-Казахстанской облас­ти. Одной из застав Курчумского пограничного отряда присвое­но имя героя.

Много историй знает таджикско-афганская эпопея. Каждая из них по-своему уникальна. Подвиги тех ребят – пример для подражания! Незабываемы жаркие и кровопролитные бои. Бои, где войсковое­ товарищество ценилось превыше всего.