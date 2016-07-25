​Их покорила Великая степь

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Валентина ФИРОНОВА

Организаторами встречи, участие в которой приняли потомки героев исследования, выступили Министерство культуры и спорта РК, посольство РК в Соединенном Королевстве Велико­британии и Северной Ирландии и Национальная академическая библиотека РК.

– Я попытался пов­торить маршрут, проделанный моими соотечественниками – путешественниками Томасом и Люси Аткинсон в XIX веке, – сообщил на пресс-конференции Ник Филдинг.

Он рассказал, что Томас и Люси Аткинсон исследовали просторы Казахстана, путешествуя на лошадях. Они проехали сотни тысяч миль на юг от Сибири по всей территории Великой степи. В сентябре 1848 года прибыли в Капал, расположенный у подножия Джунгарского Алатау. Место это для них стало судьбоносным. Здесь через два месяца у них родился сын, которого они назвали Алатау Тамшыбулак в честь знаменитого родника в Капале.

– За 169 лет, минувшие со времени путешествия супругов Аткинсон, – отметил Ник Филдинг, – Казахстан прошел тернистый исторический путь и сегодня известен во всем мире как государство со стабильной экономикой.

Особое значение этот приезд в Казахстан имеет и для праправнуков супругов Аткинсон – Пола Далквиста, Белинды Браун, Филиппы Смит и Роуз Уайтхед, получивших возможность посетить те места, которые покорили сердца их прапрадедушки и прапрабабушки. Потомки намерены также посетить Алматы и Алматинскую область, где родился их предок Алатау Тамшыбулак Аткинсон.

С интересом собравшиеся встретили выступление краеведа, писателя и переводчика из Барнаула Натальи Волковой, которая четыре года назад перевела главу из книги Томаса Аткинсона «Восточная и Западная Сибирь» и книгу его жены Люси «Воспоминания о татарских степях и их жителях».

Презентация не ограничилась только обсуждением книги Ника Филдинга. Собравшиеся говорили также об объединении усилий английских и казахстанских ученых по изучению книг, документов и рукописей библиотек Великобритании, касающихся истории и культуры Казахстана. Речь также шла о приобретении копий исторических материалов.

Участники встречи акцентировали внимание на том, что книгу Ника Филдинга необходимо перевести на казахский и русский языки, что не только расширит читательскую аудиторию, но и послужит углублению культурного и научного сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.

Специально к презентации НАБ подготовила выставку «Казахстан в потоке истории», на которой представлены исследования отечественных и зарубежных ученых по истории Казахстана, а также редкие издания и рукописи из фонда библиотеки.

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