Их собрал FilmFest Свежий выпуск 861 Татьяна БЕК

В течение месяца студенты Назарбаев Университета создавали фильмы об актуальных социальных проблемах: жизнь людей с ограниченными возможностями («Будь услышанным», «Вадим»), безразличие к жизни общества («Очки»), наркомания («Сыны Адама»), неблагополучные семьи («Ангел в деталях»), проблемы суицида («Живи»), компьютерной зависимости («В игре»), коррупции («Ошибка»), преступности («Нож»), одиночества («Один»), социального неравенства («Печеньки»).

В состав жюри вошли продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев, генеральный директор медиаагентства Success Ляззат Коккозова, главный редактор журнала «Тенгри» Жанар Шураева, казахстанская актриса Жания Джуринская, лауреат Государственной премии «Дарын» в области литературы Джамиле Аязбекова, режиссер отдела анонсов и межпрограммного обеспечения телеканала «Хабар» Максат Салыков и ведущая службы новостей «Хабар» Асель Акбарова. Члены жюри отметили, что студенческие работы выполнены на вполне профессиональном уровне, это видно по их содержанию, стилистике, оригинальности авторского подхода, техническим характеристикам.

– В фильме «Живи» острота поставленных вопросов раскрыта через динамичную драматургию, убедительную режиссуру и актерскую игру, – комментирует Джамиле Аязбекова. – Яркими, образными оказались сценарии в фильмах «В игре», «Вадим» и «Ошибка». В ленте «Очки» метафора розовых очков умело трансформируется в символ равнодушия и безразличия к чужим проблемам, а в «Борцах» средствами сатиры раскрываются неприглядные образы главных героев. Следует сказать и об актерских работах. В фильме «Комиссия» без слов выразить всю палитру эмоций девушки, которая не может говорить, удалось Айнур Куандыковой, а Бахтияр Рахимов замечательно перевоплотился в начальника комиссии. Отдельно хотелось бы сказать об игре Алтынбека Жубанчалиева.

Также Д. Аязбекова отметила запоминающиеся спецэффекты в фильме «Нож» и операторскую работу в лентах «Ангел в деталях» и «Сыны Адама». В последней, в частности, камера противопоставляет планы ветреных улиц Астаны и душных комнат общежития, подчеркивая тем самым конфликт главного героя, разрывающегося между пристрастием к наркотикам, которые он берет «с улицы», и внутренним долгом перед собой и семьей.

Победителями кинофестиваля FilmFest 2015 стали Алмаз Аубакиров (фильм «Живи», номинации «Лучший социальный ролик», «Приз зрительских симпатий»), Айнур Куандыкова и Алтынбек Жубанчалиев («Лучшая актриса» и «Лучший актер»). В номинации «Лучший сценарий» отмечены Галым Калиев, Бахтияр Рахимов, Нурхан Искендир («Вадим»), лучшим оператором признан Галым Жумабеков («Ангел в деталях»), лучший монтаж у Алмаза Зиноллаева («Сыны Адама»).

Фестиваль познакомил с будущими деятелями киноискусства – сценаристами, режиссерами, операторами, актерами, которые сумели проявить себя, и, наверное, скоро зрители увидят их новые работы.