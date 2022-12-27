Их труд прекрасен и необходим

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Елена Левкович

В Астане прошла церемония награждения победителей первой Национальной премии в области искусства «Umai».

В этот вечер в театре «Астана Опера» накал культурных страс­тей не уступал церемонии награждения «Оскара». Посудите сами: столь почетная премия вручается впервые, для участия в конкурсе подано 439 заявок, из которых в финал прошли 76 номинантов, и каждый на­деялся «закрыть» свой творческий год с «профессиональной» статуэткой в руках. Были определены четыре основные номинации – «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Изобразительное и декоративно-прик­ладное искусство».

До начала торжественной церемонии о своей работе рассказали члены экс­пертного совета, подчеркнув, что все предложенные кандидатуры и работы заслуженно хороши.

– Сам конкурс – колоссальное событие в области искусства. В номинации «Лучший хореограф» оказалось 16 претендентов. Некоторые балетные спектакли настолько замечательные, что определиться с победителем было очень непросто, – поделилась впечатлениями балетный критик Флюра Мусина, отметив, что работа оргкомитета была слаженной и душевной.

О сложности выбора высказалась и член Союза художников РК, искусствовед Екатерина Резникова:

– Все члены жюри старались быть максимально объективными, учитывали множество критериев при оценке кандидатур, работ. Коллегиальное обсуждение показало, что в большинстве случаев мы были единодушны. Значимость премии в том, что она предоставляет возможность любому представителю творческого сообщества принять участие в конкурсе и испытать свои силы.

Кстати, испытывали свои силы и создатели эскизов наградных статуэток. Они подготовили девять содержательных, интерес­ных проектов. Выбрали в итоге работу Армата Бектаса, преподавателя живописи КазНУИ – его солнцеликая «Umai» высотой 30 см уверенно обошла конкурентов.

Дабы «разогреть» гостей вечера перед главным событием, в фойе, на фоне красавицы елки, сос­тоялся шоу-показ театральных костюмов. Публика в восторге снимала проход загримированных артистов на телефоны: ну а когда еще будет возможность рассмотреть детали культовых нарядов на расстоянии вытянутой руки? Например, автором костюмов для балета «Собор Парижской Богоматери» стал великий Ив Сен-Лоран, а для «Мадам Баттерфляй» оригинальное японское кимоно передала в дар театру лично жена японского посла. Была и традиционная красная дорожка, по которой прошествовали представители казахстанских театров, филармоний, оркестров.

Сама церемония впечатлила размахом и в то же время весьма непринужденной атмосферой, за что отдельное спасибо ведущим и потрясающим музыкально-танцевальным номерам, сделавшим дос­таточно продолжительную программу неутомительной.

Всего было озвучено 19 номинаций, победители которых, помимо статуэток, получили денежные призы. Общий призовой фонд «Umai» – 54 млн тенге. И на этом сделал акцент министр культуры и спорта Даурен Абаев.

– Денежный приз должен быть обязательно, потому что деятелей культуры в нашей стране надо поддерживать особо. Эта премия – дань уважения всем работникам искусства, которые своим трудом делают жизнь окружающих прекраснее и осмысленнее. Подобные праздники важны в первую очередь для представителей культурного сообщества, дабы почувствовать гордость за себя, за свою страну. А еще хочу сказать, что всем сегодняшним победителям повезло: уже в следующем году получить премию будет гораздо сложнее. Как и достать билеты на церемонию, – резюмировал Даурен Абаев.

Что касается самих лауреатов, то они, бесспорно, лучшие из лучших. Так, лучшим балетным спектаклем признан «Зов степи» театра «Астана Опера», хореограф-постановщик Патрик де Бана. Приз за лучшую режиссуру достался Фархату Молдагали (Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова) за постановку «Король Лир».

Пять премий определили в номинации «Хореографическое искусство», и одну из них – «Лучший исполнитель в балете» – получила солистка театра «Астана Балет» Айнура Абильгазина.

Про «хореографическую» номинацию стоит сказать отдельно. Одним из финалистов в номинации «Лучший хореограф» был народный артист Казахстана, создатель и художественный руководитель Государственного академического теат­ра танца РК Булат Аюханов. Экспертная комиссия и Министерство культуры и спорта приняли совместное решение о присвоении выдающемуся артисту и хореографу титула «Легенда балета». Зал аплодировал стоя…

Кроме победителей в четырех основных номинациях, в рамках Года детей в Казахстане было решено отметить специальным призом и лучший детский спектакль. Их оказалось два: «Роман бутона розы и мотылька» Казахской национальной академии хореографии и кукольный спектакль-трилогия – «Сказки бабушки Айжан», «Оживший орнамент» и «Дастархан» – Мангистауского областного театра кукол.

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