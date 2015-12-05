​Их возьмут на заметку

2 040 детей на втором этапе в режиме online решали задачи по четырем предметам, а также писали эссе. Затем 165 финалистов прибыли в Темиртау на респуб­ликанский тур. Награды победителям вручили ректор КГИУ Марат Ибатов и директор РНПЦ «Дарын» Шолпан Кирабаева. А в Астане с победителями встретился министр образования и науки РК Аслан Саринжипов. По Закону «Об образовании» победители и призеры Президентской олимпиады имеют преимущественное право на получение образовательных грантов для обучения­ в ведущих вузах страны.