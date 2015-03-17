Их ждут на производстве Свежий выпуск 925 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Он ознакомился с работой учебных классов по подготовке поваров, парикмахеров, слесарей по ремонту автомобилей, экономис­тов, энергетиков, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.

Как проинформировала директор работаю­щего по дуальной сис­теме колледжа Зауреш Аскарова, в прошлом году учебное заведение выпустило 329 молодых специалистов. Подписано несколько меморандумов, позволяющих студентам проходить стажировки на предприятиях региона с последующим трудо­устройством. Подготовка квалифицированных специалис­тов со средним спе­циальным образованием – задача важная. При этом особое внимание следует уделять формированию практических умений и навыков. Отметим, что на рынке труда области спрос на специалистов со средним техничес­ким образованием составляет порядка 4 000 только на текущий год.



