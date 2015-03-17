Он ознакомился с работой учебных классов по подготовке поваров, парикмахеров, слесарей по ремонту автомобилей, экономистов, энергетиков, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства.
Как проинформировала директор работающего по дуальной системе колледжа Зауреш Аскарова, в прошлом году учебное заведение выпустило 329 молодых специалистов. Подписано несколько меморандумов, позволяющих студентам проходить стажировки на предприятиях региона с последующим трудоустройством. Подготовка квалифицированных специалистов со средним специальным образованием – задача важная. При этом особое внимание следует уделять формированию практических умений и навыков. Отметим, что на рынке труда области спрос на специалистов со средним техническим образованием составляет порядка 4 000 только на текущий год.