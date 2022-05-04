Их жизнь достойна подражания

Столетний юбилей Туткабая Ашимбаева отмечали в Актау, Алматы и Усть-Каменогорске, а 9 апреля на его родине – в городе Шу.

С отчаянной смелостью и отвагой

Ашимбаева Туткабая хорошо знают на востоке нашей страны. Будучи вторым секретарем Восточно-Казахстанского обкома компартии Казахстана, он руководил промышленным потенциалом региона, умело и бережно работал с кадрами. Его отличали самоотверженность, преданность родине и народу. Труд его высоко оценили, в итоге он был назначен первым секретарем обкома партии открытой в 1973 году новой Мангышлакской области, где также продуктивно трудился, используя свой большой жизненный и профессиональный опыт для развития нефтеносного региона.

...Туткабай Ашимбаев был призван в армию осенью 1940 года, когда работал техником-строи­телем на Большом Шуйском канале. Начал службу рядовым в одном из пехотных полков, дислоцировавшихся западнее Ростова-на-Дону.

Впоследствии он будет вспоминать, что физические нагрузки для многих новобранцев в начальный период были непосильными. После марш-бросков на 10–15 км солдат заставляли окапываться. Однако многие в кровь натирали ноги, другие попросту валились от усталости и жажды. Но командиры своих требований не снижали и заставляли бойцов из последних сил выполнять тренировочные нагрузки. Все чаще они напоминали новичкам известную поговорку: «Тяжело в учении – легко в бою».

К началу Великой Отечественной войны Туткабай приобрел опыт строевой и военной подготовки, отлично стрелял, овладел приемами ближнего боя. Нести нелегкую службу в пехоте ему помогали природная исполнительность, быстрота, неутомимость. Он заметно отличался от своих сверстников в батальоне грамотностью и способностями.

События разворачивались быст­ро. Появилась немецкая авиация и начала методично бомбить оборонительные рубежи. Затем в дело вступила тяжелая артиллерия, в атаку пошли немецкие танки при поддержке пехоты. Первые атаки наземных войск противника были отбиты частями обороняющейся армии с большим уроном в технике и живой силе. Однако враг продолжал массированное наступ­ление и ожесточенные бои за Ростов-на-Дону.

Из воспоминаний Туткабая Ашимбаева известно, что в пехотных подразделениях значительное число составляли новобранцы из Казахстана и республик Центральной Азии. Бывалые солдаты подавали им примеры воинского мастерства.

Батальон, в одном из взводов которого служил рядовой Туткабай Ашимбаев, удерживал позиции против превосходящих сил противника. Вооружение обороняющихся составляли легкие пушки, противотанковые ружья, гранаты, автоматы, винтовки, противотанковые зажигательные смеси в бутылках. Неравенство восполнялось отчаянной смелостью, отвагой, слаженностью действий и дерзос­тью контратак наших воинов.

В конце 1941 – начале 1942 года, когда освободили Ростов-на-Дону, некоторые части, в том числе и батальон, в котором воевал Туткабай-аға, были отведены в город для переформирования и пополнения. Личный состав взводов, рот и батальонов оборонительной армии был подвергнут представителями НКВД тщательной проверке на предмет проявления паники и трусости в дни окружения. К рядовому Туткабаю Ашимбаеву не было замечаний.

Среди рядовых он выделялся и образованием, и военной выправкой, и его взяли в резерв на выдвижение. В процессе переформирования первичных подразделений остро ощущался недостаток младших командиров, поэтому было принято решение отобрать наиболее достойных солдат на курсы подготовки младших командиров. В их число попал и рядовой Туткабай Ашимбаев, его направили в пехотное училище в Ташкент.

Сохранились письма и газетные статьи, где фронтовые товарищи Туткабая Ашимбаевича с уважением и теплотой отзываются о нем, о его боевых делах. В одном из писем, пришедших в 1986 году в газету «Казахстанская правда» из Ростовской области, Б. Федоренко пишет: «С лейтенантом Т. Ашимбаевым мы познакомились в 1942 г. под Ташкентом. Будучи секретарем парторганизации учебного под­разделения, Туткабай проводил большую воспитательную работу среди солдат, сержантов и офицеров. Любил полемику, дискуссию. Его широкий политический кругозор, логика мышления, аргументация, доводы были неоспоримы. С Туткабаем было интересно.

В начале мая 1944 г. нас вместе направили на фронт. По прибытии на 1-й Прибалтийский фронт Туткабая назначили заместителем по политчасти командира маневренной группы 31-го пограничного полка.

В районе г. Бешенковичи в лесу маневренная группа вступила в тяжелый бой. Пограничники несли большие потери. Когда погиб боевой расчет станкового пулемета, Туткабай залег за пулемет и меткими очередями стал косить фашистов. За этот бой Т. Ашимбаев был награжден орденом Красной Звезды. Были еще бои, и везде молодой лейтенант личным примером вел солдат вперед.

Завершил он боевую деятельность участием в четырехдневном штурме Восточно-Прусской твердыни – крепости г. Кенигсберга. По окончании войны Туткабай был назначен старшим пропагандистом одного из погранотрядов. В связи с частыми переводами по службе наша связь прервалась».

Одним из героев этой статьи был Маулен Газалиев. Он оказался в самом пекле военных сражений, в том числе был участником великой судьбоносной Курской битвы в середине 1943 года. При освобождении Белоруссии на станции Маневичи немецкая бомба попала в состав, груженный снарядами. Взрывной волной его отбросило на 15 метров, он получил тяжелую контузию, последствия которой позже, уже в гражданской жизни, усиливались с каждым годом. Это был энергичный, талантливый, многосторонне развитый руководитель и исключительно обаятельный и оптимистичный человек.

Маулен Газалиев воевал на фронте с Туткабаем Ашимбаевым с самого начала войны. Став фронтовыми друзьями в Кенигсберге, они всеми правдами и неправдами выехали в Берлин. А как же иначе: воевать четыре года и закончить войну не в Берлине?! Такого просто не могло быть! Они добрались до самого центра Германии и на стене рейх­стага солдатским штык-ножом написали свои фамилии. Так они завершили свой ратный путь.

О знаниях, опыте, человечности

Архипелаг ГУЛАГ… Трудно подобрать более емкий образ. Сис­тема потоками «проглатывала» интеллектуалов, техническую и творческую интеллигенцию, руководителей и рядовых граж­дан. Парадокс, но после шести лет лагерей Туймебай Ашимбае­вич, брат Туткабая Ашимбаевича, вспоминал пережитое как... школу добрых чувств.

Он, более того, отзывался о людях, с которыми сидел, как о личностях с высочайшим уровнем человечности, знаний, опыта, нравственности. К слову, в лагере Туймебай Ашимбаевич познакомился с Татьяной Григорьевной Гнедич – переводчиком байроновского «Дон Жуана» (большую часть этого произведения она перевела, находясь в лагере, – по памяти, так как не было книг). И потом долгие годы поддерживал с ней общение.

Гордился дружбой с ним и сокурсник В. С. Алхимов, который стал Героем Советского Союза, председателем правления Госбанка СССР. Известный российский поэт Михаил Дудин активно сотрудничал в годы войны с фронтовой газетой «Отанды қорғауда». На его книге стихов, подаренной в 1982 году Туймебаю Ашимбаевичу, есть подпись: «На память о блокадном Ленинграде. Сердечно. М. Дудин».

Уже в 70-х годах редактор русской версии газеты «На страже Родины» Максим Гордон писал Туймебаю Ашимбаевичу, что 10 лет отсидел в Карлаге по «Ленинградскому делу». Максим Гордон написал несколько книг, последняя из которых называлась «Невский 2. Записки редактора фронтовой газеты». Глава этой книги и фотография, на которой журналисты казахского издания – А. Сыздыкбеков, Т. Ашимбаев, Б. Жумагалиев, посвящены Туймебаю Ашимбаеву. На книге дарственная надпись автора: «Дорогому однополчанину Туймебаю Ашимбаеву – солдату, журналисту, защитнику Ленинграда, одному из героев этой книги от души, от всего сердца – М. Гордон. Ленинград, май, 1978 год».

Иногда задумываюсь, если бы Туймебаю Ашимбаевичу удалось нормально закончить вуз, он наверняка в 40–50-е годы вошел бы в число ведущих ученых экономистов страны...

Можно с уверенностью утверж­дать, что экономические темы в трудах Алихана Бокейхана, Смагула Садвакасова, насильственно прерванных тоталитарным режимом, через три десятилетия получили достойное продолжение в работах Туймебая Ашимбаевича. В становление современной экономики Казах­стана Туймебай Ашимбаевич внес значительный вклад. Он словно олицетворял талант своего народа. Талант, данный ему Богом и родителями, он приумножил неустанным трудом, высокой самоорганизацией и самодисцип­линой. Был неординарной личностью не только в науке, но и в различных сложных жизненных обстоятельствах.

Говоря о Туймебае Ашимбаевиче, вспоминаем о его семье. Рашида Оспановна – жена Туймебая-аға. Красивая, статная женщина, с первого взгляда располагающая к себе. Добрая, отзывчивая, гостеприимная: когда бы ни пришел к ним, всегда с улыбкой и ласковыми словами она встречала родственников и знакомых любого возраста и положения.

Старшая дочь Туймебая Ашимбаевича – Наталья Туймебаевна проживает в Санкт-Петербурге. Она директор Музея Достоевского. Вторая дочь – Алида – доктор экономических наук, профессор, она, прожив короткую, но яркую жизнь, внесла свою лепту в развитие экономической науки Казахстана.

Особо хочется сказать еще об одном члене семьи Ашимбаевых, их зяте – Алшанове Рахмане Алшановиче. Благодаря его инициативе вышла в свет книга «Отанды корғауда». Рахман Алшанович обзвонил всех и попросил, чтобы свои воспоминания о Туткабае Ашимбаевиче они отправили для написания книги к столетию ветерана. Благодаря его авторитету и откликнувшимся на его просьбу людям состоялся выпуск данного труда.

Упорно –

к знаниям и свету

На жизнь Туймебая и Туткабая Ашимбаевых пришлись крутые изломы нашего века, когда извечные, возвышенные чаяния и мечты народа подвергались самым суровым испытаниям. Они не потерялись, не разделили судьбу многих и многих своих сородичей, а пробивались упорно, настойчиво к знаниям и свету. Молодые люди, конечно, не знали, через какие суровые испытания предстоит им пройти. Туймебай Ашимбаевич изредка, в минуты откровений, рассказывал, как они открыто, с доверием встречали новые перемены, какими надеж­дами жили в те далекие годы.

Все 900 дней блокады вместе со своими товарищами Туймебай Ашимбаев находился в осажденном городе. Они сами ездили на фронт, а до линии фронта можно было доехать на трамвае… Писали материалы о героизме воинов-казахов, которые служили практически во всех родах войск – и пулеметчиками, и танкистами, и моряками, и летчиками, и радистами. Многие бойцы практически не знали русского языка, поэтому издание такой газеты имело огромное не только идеологическое, но и военно-политическое значение. Она оставила яркий след в военной журналистике. По оценкам специалистов, газета «Отанды қорғауда» признана лучшей среди 26 фронтовых газет, издававшихся на казахском языке.

Однако Ашимбаева и двух других работников газеты обвинили в национализме, потому что они слишком много писали о казахах. Обвинение было абсурдным, ведь газета и создавалась, чтобы в первую очередь писать о фронтовиках-казахах. При этом в ней немало публиковалось материалов и о воинах других национальностей.

Туймебай Ашимбаев был осужден военным трибуналом на шесть лет лишения свободы за контрреволюционную деятельность как враг народа по печально знаменитой 58-й статье. Редколлегия была полностью разгромлена, и газета прекратила существование. Это уголовное дело до сих пор находится в архивах КГБ под грифом «Секретно», и кто именно отправил тогда донос, так и осталось тайной.

Как рассказывала дочь Туймебая Ашимбаева Наталья, ее мать, Александра Голубева, первая жена Туймебая Ашимбаева, вспоминала: когда в их дом пришли с обыском, подшивка газеты была спрятана в диване, на котором она сидела, поэтому ее и не нашли. Все остальные экземпляры были уничтожены…

Воины-казахи проявляли массовый героизм в боях за освобож­дение Ленинграда от блокады, на страницах «Отанды қорғауда» об этом писалось много. Сегодня чудом сохранившаяся подшивка фронтовой газеты на казахском языке издана отдельной книгой.

В Восточно-Казахстанском университете им. С. Аманжолова к столетию Туймебая Ашимбае­ва открыли именной актовый зал для студентов «Современные финансовые науки». А в ­Таразе его именем названы одна из центральных улиц города и средняя школа.

Туймебай Ашимбаевич возглавлял делегации Казахстана в США, Канаду, Индию и Японию. Его работы ценили такие светила науки, как лауреат Нобелевской премии Леонид Канторович, Тигран Хачатуров, Леонид Абалкин, Павел Бунич. Не случайно в центральном здании Академии наук Республики Казахстан, где установлен бюст академика ­Каныша Сатпаева, размещена и мемориальная доска Туймебая Ашимбаева.