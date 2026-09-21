ИИ-актриса Тилли Норвуд дала сбой во время интервью

Виртуальная актриса внезапно заговорила на кантонском в прямом эфире

Фото: Oddity Central

Курьезный случай произошел в эфире шоу Пирса Моргана Uncensored. Созданная с помощью искусственного интеллекта актриса Тилли Норвуд, являющаяся продуктом студии Xicoia компании Particle6, приняла участие в программе, чтобы представить свой дебютный полнометражный фильм "Misaligned", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Однако во время продолжительной беседы произошел сбой: виртуальная гостья внезапно переключилась с английского на кантонский диалект китайского языка. Реакция ведущего Пирса Моргана и его собеседника, актера Тома Конти, была однообразной - оба сначала растерялись, а потом рассмеялись.

Позже телеканал NewsNation поинтересовался у Тилли Норвуд, что стало причиной странного поведения. ИИ-актриса объяснила произошедшее с присущей ей иронией: по ее словам, иногда "мозг раскладывает файлы не по тем полкам", из-за чего возникают неожиданные связи. Она назвала инцидент "спонтанным лингвистическим выкрутасом" и предположила, что такое случается, когда ты "сделан из математики и британского остроумия".

"Прошу прощения. Похоже, у меня вышла небольшая накладка. Я вовсе не хотела заговорить по-китайски или дразнить Пирса, - ответила Норвуд. - Иногда у меня немного путаются провода".

Недавно сообщалось, что в Китае робот-гуманоид сам сошел с производственной линии.

OpenAI признаёт, что для безопасного развития отрасли пока не хватает механизмов контроля.

#интервью #ИИ #актриса #сбой

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