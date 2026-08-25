ИИ будет контролировать поставки угля к отопительному сезону

Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать движение угля на всех этапах – от добычи и отгрузки до поставки населению и коммунально-бытовому сектору

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство энергетики проводит комплексную работу по обеспечению населения и коммунально-бытового сектора углем к предстоящему отопительному сезону. Для координации поставок действует Республиканский штаб, а контроль за движением топлива осуществляется с помощью Единой цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта и предиктивного анализа. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает Kazpravda.kz

По его данным, потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон оценивается в 7,3 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн – для коммунально-бытового сектора и 5,7 млн тонн – для населения.

Министр сообщил, что по сравнению с прошлым отопительным сезоном, когда фактическое потребление составило 8,3 млн тонн, объем потребности снизился. Это связано с реализацией Генеральной схемы газификации страны до 2035 года.

Для обеспечения бесперебойных поставок угля в регионы министерством разработана Единая цифровая платформа с элементами искусственного интеллекта и предиктивного анализа. В систему интегрированы данные 36 угледобывающих предприятий, перевозок угля железнодорожным транспортом с использованием 29 тыс. полувагонов, деятельности 586 операторов угольных тупиков, а также сведения о более 1,2 млн потребителей.

Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать движение угля на всех этапах – от добычи и отгрузки до поставки населению и коммунально-бытовому сектору, а также автоматически выявлять риски возникновения дефицита и отклонения от утвержденных графиков.

Как отметил Ерлан Аккенженов, министерством приняты все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка необходимыми объемами угля в предстоящий отопительный сезон.

