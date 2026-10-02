ИИ должен стать одним из ключевых инструментов – Глава государства

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, в ходе которого был рассмотрен вопрос глубокой цифровой трансформации промышленного сектора, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.

– Согласно отчету ООН о промышленном развитии за 2026 год, ИИ признан одним из пяти трансформационных мегатрендов, меняющих облик мировой экономики. За последние пять лет доля патентов, связанных с искусственным интеллектом в общем объеме заявок, выросла примерно втрое. Это свидетельствует о фундаментальном технологическом сдвиге. Конкуренция идет уже не только за природные ресурсы, капитал и рынки сбыта, но и за скорость повышения эффективности производств. Для Казахстана важно своевременно использовать открывающиеся возможности. Главная задача – повысить производительность труда, ускорить технологическую модернизацию и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Искусственный интеллект должен стать одним из ключевых инструментов в этой работе, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках cтратегии Digital Kazakhstan до 2029 года выстраивается комплексная национальная экосистема искусственного интеллекта, призванная приносить ощутимые экономические результаты.