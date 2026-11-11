фото Игоря Бургандинова

Большую часть пространства Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai занимает Музей сингулярности. Название отсылает к понятию технологической сингулярности – момента, когда развитие технологий ускоряется настолько, что жизнь человека меняется до неузнаваемости. Саму идею связывают с именем математика Джона фон Неймана.

От музея обычно ждешь тишины, витрин и табличек, которые читают, заложив руки за спину. Здесь все наоборот: почти к каж­дому экспонату нужно прикоснуться, что-то выбрать, нажать или сказать вслух. Самое эффектное, как оказалось, находится в зоне AI Cinema.

Кинотеатры, где видео генерирует ИИ, сегодня есть только в трех странах: США, Китае и Казахстане, и все они, по словам работников музея, появились благодаря казахстанской компании Higgsfield AI, первому отечественному технологичес­кому юникорну. Здесь можно создать собственный постер или трейлер к фильму, которого не существует. С помощью готовых подсказок посетитель выбирает героя, жанр, конфликт и место действия, а затем дает фильму название и вписывает в титры свое имя – как режиссера, продюсера или исполнителя главной роли.

Мой неожиданный выбор – фантастическое существо, киберпанк, сражение с восставшими машинами и новая империя, управляемая ИИ. Через 30 секунд на экране оживает ролик: главный герой, похожий на осьминога-киборга, сражается с роботами-воинами. Выглядит, признаться, жутковато, но впечатляет. Глядя на результат, хочется понять, что здесь придумала машина, а что – человек. На этот вопрос, по сути, и отвечает весь маршрут, причем искать ответ посетителю предстоит самому.

– Все наши инсталляции работают примерно по такому принципу. Человек не просто смотрит на карточки, а сам работает с ними: отвечает на вопросы, задает свои, и это помогает глубже погрузиться в тему искусственного интеллекта, – рассказывает гид Музея сингулярности Бекболат Мейиржан.

История ИИ здесь начинается задолго до нейросетей – со счетов и механического арифмометра. Ближе к нашему времени стоит чат-бот ELIZA, созданный Джозефом Вейценбаумом в 1966 году. Программа спрашивает: «Как вы себя чувствуете?» – и строит из ответа следующий вопрос. Ее называют одним из предшественников ChatGPT, но даже короткий диалог показывает разницу: поддерживать беседу и понимать человека – далеко не одно и то же.

Как машина «понимает» нашу речь, объясняет зона обработки естественного языка. Компьютер не воспринимает казахский или русский текст напрямую. Слова дробятся на части, приводятся к начальной форме – «бегал» превращается в «бежать» – и получают числовые координаты. Я ввожу в систему слово «правда», и на экране появляется его точка среди других слов. Теперь оно сохранится в памяти устройства и, как обещает экскурсовод, поможет ему быстрее работать.

Но откуда машина вообще знает, что перед ней – слово, картинка или чей-то рисунок? Ответ дает зона машинного обучения. Модели учатся делать предсказания, находить закономерности и накапливать опыт – и все это можно проверить в мини-играх. В одной – на экране появляются изображения, и нужно угадать, кто их создал: человек или ИИ. Алгоритм угадывает параллельно, и в моем случае счет оказался 3:2 в нашу пользу – маленькая, но приятная победа. В другой игре посетитель сам становится учителем: выбирает категорию – животные, архитектура или транспорт – и вручную раскладывает картинки по ячейкам.

– Это нужно делать вручную, потому что ИИ не может самостоятельно этому обучиться, его нужно «кормить» такой информацией. И таких итераций проводятся миллионы и миллиарды, чтобы ИИ смог стать самостоятельным, – поясняет гид.

Нейросеть работает в миллиарды раз быстрее человеческого мозга, но и здесь, похоже, проходит граница: творить ей помогает только то, чему ее научили люди.

– Креативность ИИ условная: все его творческие возможности основаны на человеческих данных. То, что ему дали как учебный материал, он усваивает и только на этой основе может воспроизводить творческие действия. Чистой креативности у ИИ пока нет, – подтверждает экскурсовод.

Посоревноваться с машиной можно и за шахматной доской. Посетитель делает ход на планшете, а роборука повторяет его на настоящей доске и, проанализировав позицию, тут же отвечает своим.

– Это слабый искусственный интеллект: он выполняет только одну функцию – играет с вами в шахматы в реальном времени, – объясняет Бекболат Мейиржан.

Экскурсию перебивает музыка – в робозоне начинается выступление. Двое роботов танцуют под «Қамажай», робот-собака подергивается в такт, а потом делает сальто. За представлением с улыбками наблюдают не только дети, но и взрослые. К роботу, играющему в «Камень, ножницы, бумага», выстроилась очередь, и электронный голос объявляет счет раундов: «Robot one. One to zero».

Рядом – детская зона, где, по наблюдению гида, юные посетители проводят больше всего времени. Здесь желающих фотографируют, и нейросеть за полминуты превращает снимок в портрет в образе ученого, архитектора, робота или метеоролога. Но самое захватывающее – установка, где оживает обычный рисунок на бумаге. Аппарат сканирует его, и на огромном экране появляется реалистичная версия, к которой нейросеть иногда добавляет что-то свое. Ребенок вы или взрослый – видеть, как простой набросок становится законченной картиной, по-настоящему увлекательно.

Музей не пугает искусственным интеллектом и не выдает его за волшебство – он показывает, из чего складывается результат. Если любопытство, с которым посетитель приходит в музей, перерастет в желание разобраться, как все устроено, кто-то из них однажды сможет создать собственную нейросеть. И пока машина учится у человека, человеку не менее важно научиться понимать машину.