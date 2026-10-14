ИИ меняет медиарынок, но ответственность остается за журналистом – Канат Искаков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пленарной сессии первый вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков обозначил ключевые изменения отечественной медиасферы за последнее десятилетие, вызовы искусственного интеллекта и приоритеты формирования новой архитектуры доверия между СМИ и обществом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В своем выступлении Канат Искаков отметил, что за 10 лет Казахстан прошел путь от традиционной модели распространения информации к многоканальной цифровой медиасреде. Если в 2017 году в стране было зарегистрировано около 2,9 тысячи средств массовой информации, то сегодня их количество превышает 5,4 тысячи. При этом доля населения, имеющего доступ к интернету, выросла с 73% до 93,4%.

Существенно изменились и предпочтения аудитории. Сегодня 39,1% казахстанцев получают новости преимущественно через социальные сети и мессенджеры. Telegram, Instagram, YouTube и TikTok стали полноценными каналами распространения информации, а блогеры и цифровые платформы активно конкурируют с традиционными редакциями.

По словам первого вице-министра, следующий этап трансформации медиарынка непосредственно связан с развитием искусственного интеллекта. Нейросети уже применяются для поиска и обработки информации, создания текстов, изображений и видеоматериалов. Одновременно возрастают риски распространения недостоверных сведений, дипфейков и нарушения конфиденциальности персональных данных.

Особое внимание Канат Искаков уделил необходимости формирования новой архитектуры доверия, основанной на трех ключевых принципах: укреплении профессиональной журналистики, ответственности человека за публикуемую информацию и безопасном использовании технологий.

«Алгоритм может написать текст, но не может нести ответственность за слово. Ответственность всегда остается за журналистом и редактором. Поэтому мы предлагаем выработать вместе с медиасообществом единые принципы ответственного использования ИИ в редакциях. Прежде всего это прозрачность для аудитории и обязательная проверка человеком всего, что создано с участием ИИ», – подчеркнул Канат Искаков.

В рамках данного подхода Министерство культуры и информации продолжит поддерживать производство качественного медиаконтента через грантовую систему. Особое внимание будет уделяться развитию журналистики данных, фактчекинга и созданию материалов на государственном языке.

Кроме того, обозначена необходимость внедрения механизмов маркировки синтетического контента, совершенствования инструментов распознавания дипфейков и повышения медиаграмотности населения. Отдельным приоритетом станет развитие компетенций журналистов в сфере искусственного интеллекта, в том числе в регионах.

«Чем больше возможностей дают нам технологии, тем выше цена ответственности за их использование», – отметил первый вице-министр.

Говоря о перспективах развития отрасли, Канат Искаков выделил четыре определяющих фактора: повышение ценности достоверной информации, изменение способов потребления новостей через ИИ-помощников, переход журналистов к более глубокой аналитике и развитие качественного казахоязычного контента.

В завершение выступления первый вице-министр подчеркнул, что независимо от скорости технологических изменений основой общественного доверия остаются профессионализм, добросовестность и ответственность журналиста.

Astana Media Week 2026 проходит с 14 по 16 октября в Астане и объединяет представителей государственных органов, медиасообщества, цифровых платформ и международных экспертов для обсуждения будущего информационной отрасли.