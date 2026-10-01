ИИ моделирует авиамаршруты

Разработку представила отечественная компания Echelon Alpha совместно с Министерством транспорта с целью оптимизации маршрутной сети гражданской авиации и комплексной оценки коммерческой эффективности рейсов.

– Этот цифровой инструмент спроектирован для оперативного анализа спроса по направлениям, оценки транзитного потенциа­ла и моделирования перспективных маршрутов, – сообщил вице-министр транспорта Дамир Кожахметов.

По его словам, в современных реалиях маршруты, цепочки пос­тавок и рынки могут кардинально измениться за считаные часы. Ключевая задача искусственного интеллекта заключается в том, чтобы своевременно анализировать и прогнозировать такие изменения для быстрого принятия управленческих решений.

– Чтобы выстроить аналитическую модель авиасообщения страны, IT-компанией с по­мощью ИИ было обработано около 170 отчетов авиаперевозчиков и массив данных о рейсах за последние пять лет. Система учитывает макроэкономические показатели регионов, численность населения, потребительские предпочтения, деловую активность и календарь крупных событий. Платформа функционирует на базе открытых и коммерческих источников, а также геомаркетинговых данных, обеспечивая точность прогнозирования до 90 процентов, – сообщил учредитель компании Echelon Alpha Рахман Асамбаев.

Echelon Alpha помогает быстро анализировать большие объемы данных, оценивать рынки. При этом платформа оперирует более чем 70 независимыми источниками информации и 300 факторами расчета, отслеживая мировую авиационную обстановку в режиме реального времени. Ежемесячно ИИ обрабатывает около пяти миллионов рейсов. Реагируя на трансформацию воздушных коридоров из-за геополитических факторов, алгоритмы мгновенно пересчитывают логис­тические цепочки и предлагают оптимальные альтернативные маршруты через территорию Казахстана.

Развитие новых маршрутов поддерживается спе­циализированными программами. Так, программа «500+» свяжет 17 российских городов с Казахстаном, увеличив частоту рейсов с 70 до 170. Инициа­тива «10 жемчужин Китая» соединит с казахстанскими городами десять крупнейших мегаполисов КНР, увеличив показатель с 70 до 152 рейсов в текущем году.

Искусственный интеллект детально оценивает экономику каждого направления. Например, маршрут из Чунцина в Лондон через Астану просчитывается как вариант на 130 долларов дешевле полета через Гонконг и на три часа быстрее.

Платформа также непрерывно ведет мониторинг ключевых факторов стабильнос­ти отрасли, включая цены на авиа­керосин в 146 крупнейших аэропортах мира. Внутри рес­публики система охватывает всю нефтегазовую цепочку: от добывающей скважины до заправки в крыло воздушного судна. Всего разработчиками сформированы профили 150 ключевых мировых хабов и городов с учетом их демо­графии, экономического роста, событийного календаря и геомаркетинговых метрик.

Полученные данные позволяют в реальном времени оценивать конкурентные преимущества Казахстана. Становится понятным, где наша республика предлагает более выгодные тарифы, где выигрывает по времени и какой мультипликативный эффект получат государство и смежные отрасли отечественной экономики.