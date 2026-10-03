ИИ не заменит учителя: в Казахстане представили новый образовательный проект

Новые технологии предлагают использовать для поддержки учителей, персонализации обучения и повышения доступности качественного образования в сельских школах, передает Kazpravda.kz

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Основные подходы к использованию ИИ в школах представили Главе государства министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова и генеральный директор Sinovation Ventures и 01.ai Ли Кай-Фу.

Проект предусматривает применение искусственного интеллекта для поддержки педагогов и персонализации обучения с учетом индивидуальных потребностей учеников. Отдельное внимание уделяется сельским и малокомплектным школам.

«Ключевой принцип заключается в том, что искусственный интеллект не должен заменять учителя. Его задача – расширять профессиональные возможности педагога и помогать повышать качество образования», – сообщили в Министерстве просвещения РК.

Применение технологий ИИ позволит сделать качественное образование более доступным и сократить разрыв между городскими и сельскими школами.