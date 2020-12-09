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ИИ «Қоғамдық пікір» представил очередной срез партийных рейтингов
В начале ноября Центральной избирательной комиссией было озвучено шесть партий, допущенных к участию на выборы в Мажилис и маслихаты.

В течение месяца все партии провели свои съезды. 5 ноября 2020 года политсовет партии «Бірлік» принял решение о переименовании. Новое название партии - «Adal». 11 ноября 2020 года на XV внеочередном съезде Коммунистической народной партии Казахстана было объявлено о ребрендинге партии - принято решение о смене названия партии с «Коммунистическая народная партия Казахстана» на «Народная партия Казахстана». 18 и 25 ноября свои съезды провели партии «Ауыл» и «Nur Otan». 27 ноября 2020 года Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) объявила о своем решении не участвовать в выборах.
После съезда ОСДП, партий-участниц избирательного процесса осталось пять: Демократическая партия «Ак жол», Народно-демократическая партия «Ауыл», партия «Adal», «Народная партия Казахстана», партия «Nur
Otan».

Исследовательский институт «Қоғамдық пікір» («Общественное мнение») представляет очередной срез партийных рейтингов. Опрос проводился на собственные средства Института в первую неделю декабря 2020 года в виде интервью (face-to-face), было опрошено 1200 респондентов по репрезентативной выборке, погрешность составила +/- 2,82%. География опроса: 14 областей Республики Казахстан, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

На вопрос: «Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, тогда за какую политическую партию Вы бы проголосовали?» респонденты ответили следующим образом: «Nur Otan» - 72,5%, «Ауыл» - 6,0%, «Ак жол» - 5,5%, «НПК» - 4,7%, «Adal» - 2,5%. Затруднились с выбором 8,8% респондентов.

Остался один месяц до выборов в Мажилис Парламента. Начиная с 10 января партии начнут активно проводить агитацию среди населения, таким образом предстоящий месяц станет определяющим. Результаты опроса, который будет проведен накануне выборов, мы опубликуем в начале января.

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