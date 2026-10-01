ИИ открывает широкие перспективы для молодежи – Токаев

«Важно, чтобы наши молодые соотечественники эффективно использовали эти возможности и формировались как образованные личности, свободно применяющие искусственный интеллект и обладающие критическим мышлением», – подчеркнул Президент.

В завершение Глава государства заявил, что Казахстан заложил прочную основу для новой технологической экономики.

«Главная задача Года цифровизации и искусственного интеллекта – превратить достигнутый прогресс в ощутимые для каждого гражданина результаты и сделать его необратимым. Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы занять достойное место в новой технологической эпохе. Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий. Уверен, что AI & Digital Bridge объединит таланты и идеи, углубит международное сотрудничество и будет способствовать запуску амбициозных проектов», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.