При инсульте особенно важна каждая минута. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение и снизить риск тяжёлых осложнений и инвалидности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане искусственный интеллект помогает врачам быстрее выявлять признаки опасных заболеваний, анализировать медицинские снимки и сокращать время на оформление документов, сообщает Kazpravda.kz

Как отмечают в Минздраве, сегодня более 700 медицинских организаций страны применяют свыше десяти решений на основе искусственного интеллекта. Главная цель — своевременная диагностика заболеваний и больше времени для работы с пациентами.

Одно из ключевых направлений – диагностика инсульта. Система CerebraAI анализирует снимки компьютерной томографии (КТ) и помогает врачам оперативно выявлять признаки поражения головного мозга.

Сегодня технология применяется в 17 инсультных центрах Астаны, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской областей и области Жетісу.

С 1 сентября 2025 года с помощью этой системы проанализированы результаты обследований более 23,5 тыс. пациентов с подозрением на инсульт.

При инсульте особенно важна каждая минута. Своевременная диагностика позволяет быстрее начать лечение и снизить риск тяжёлых осложнений и инвалидности.

Искусственный интеллект также применяется для раннего выявления признаков рака молочной железы и лёгких, а также в стоматологической диагностике.

В Казахстане также внедряются цифровые помощники, которые помогают врачам оформлять медицинские документы.

Сегодня цифровым помощником Alima пользуются 4 205 врачей. В ходе пилотного проекта время оформления медицинской документации при приёме пациента с неосложнённым заболеванием сократилось в четыре раза – с шести до полутора минут. Это позволяет врачам больше времени уделять осмотру пациентов, консультациям и лечению.

При этом искусственный интеллект не заменяет медицинского специалиста, а помогает ему в работе. Решение о постановке диагноза и назначении лечения по-прежнему принимает врач, добавили в министерстве.