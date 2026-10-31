ИИ поможет прогнозировать дефицит топлива в Казахстане

Концепцию внедрения ИИ обсудили при участии международного эксперта по искусственному интеллекту Кай-Фу Ли

Фото: Сгенерировано ИИ

В Казахстане представили концепцию Energy AI Kazakhstan, предусматривающую внедрение искусственного интеллекта в топливно-энергетический комплекс страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Проект обсудили на совещании под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова. В обсуждении приняли участие председатель совета директоров компании 01.AI, внештатный советник Президента Казахстана Кай-Фу Ли, подключившийся онлайн, и представители казахстанского офиса Q.AI.

Предлагаемая платформа объединит отраслевые информационные системы, базы данных и инструменты искусственного интеллекта. В частности, ИИ планируют использовать для прогнозирования возможного дефицита топлива, автоматизации отчётности и контроля промышленной безопасности.

«В числе представленных решений — раннее выявление рисков дефицита топлива, автоматизация подготовки и проверки отчётности, а также мониторинг промышленной безопасности», — сообщили в Минэнерго.

Отдельное внимание уделили цифровым двойникам энергетических объектов. Они позволят моделировать производственные процессы, отслеживать состояние оборудования и оценивать возможные последствия технических решений.

Согласно концепции, отраслевые данные, вычислительную инфраструктуру и ИИ-модели предполагается разместить на территории Казахстана под контролем Министерства энергетики.

Перед масштабным внедрением технологии планируют протестировать на реальных отраслевых данных. Решение об их дальнейшем использовании будет зависеть от результатов испытаний.