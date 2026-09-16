ИИ распределяет казахстанских призывников по видам и родам войск

Армия,Искусственный интеллект

При этом окончательное решение о призыве и предназначении принимается призывной комиссией в установленном законодательством порядке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Искусственный интеллект начали использовать при работе призывных комиссий в Казахстане. Новые цифровые решения помогают рекомендовать наиболее оптимальное предназначение призывников по видам и родам войск, а также повышают оперативность и эффективность работы местных органов военного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Министерство обороны Казахстана последовательно внедряет современные технологии в деятельность местных органов военного управления (МОВУ). С учетом их общественной значимости и широкого спектра выполняемых функций МОВУ фактически являются своеобразной «приемной» Министерства обороны, обеспечивая непосредственное взаимодействие оборонного ведомства с гражданами.

С начала текущего года в стране внедрено электронное ведение протоколов заседаний призывных комиссий всех уровней. Цифровой формат предусматривает возможность дистанционного доступа к документам для оперативного контроля и проверки законности принимаемых решений.

При формировании цифровых протоколов районных и областных призывных комиссий применяется искусственный интеллект. На основе антропометрических данных и уровня образования призывника система формирует рекомендации по наиболее оптимальному предназначению для прохождения службы в соответствующих видах и родах войск.

Этот инструмент доступен призывным комиссиям всех уровней и позволяет повысить объективность и эффективность распределения призывников. При этом окончательное решение о призыве и предназначении принимается призывной комиссией в установленном законодательством порядке.

Одним из значимых результатов цифровизации также стал перевод в электронный формат процедуры освобождения граждан от призыва на срочную воинскую службу по состоянию здоровья. Автоматизация позволила сократить сроки прохождения необходимых процедур и повысить оперативность принятия решений.

Кроме того, автоматизирован процесс освобождения граждан, призванных на срочную воинскую службу, от уплаты взносов за обязательное социальное медицинское страхование на весь период службы. Ранее соответствующие сведения вносились вручную в цифровую систему «е-Сактандыру».

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет сократить трудозатраты, упростить административные процедуры и повысить оперативность работы местных органов военного управления.

Электронные инструменты также создают возможности для системного мониторинга и контроля процесса призыва на всех его этапах, обеспечивая большую прозрачность процедур и повышая эффективность принимаемых решений.

Вместе с тем автоматизация не исключает необходимости личного прибытия призывников на сборные пункты. В соответствии с законодательством решение о призыве на срочную воинскую службу принимается только призывной комиссией на основании результатов медицинского освидетельствования, которое невозможно провести в онлайн-формате.

#армия #комиссия #ИИ #войска #призывник

Популярное

Все
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Готовы к Лиге наций
Творчество дарит надежду
Какими нас увидит искусственный интеллект?
Для здоровья пациентов
Жилищные перспективы
А вдруг актеров заменят роботы?..
Помогут с водопроводом
Восемь медалей из Еревана
Точно в цель!
Поздравили ветерана со 101-летием
Укрепляем связи
Помощь – только нуждающимся
Сберечь теплые отношения и традиции
От первого склона – к олимпийской вершине
Вырубку более 500 сосен и берез расследуют в Акмолинской области
Инвестштаб при Правительстве решил проблемные вопросы по проектам стоимостью свыше $154 млрд
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Олжас Бектенов провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону
В Карагандинском гарнизоне началось учение «Айбалта-2026»
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Время белых полей
Ваше плодородие, госпожа наука!
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Зерновые «гавани» вдали от морей
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Когда кругом адское пекло
Поставить точный диагноз
Исправлять недоделки не торопятся
Жатва в разгаре
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Мы ценим дружбу с Китаем – Токаев дал интервью агентству Синьхуа
Президент поздравил Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Убрано более половины площадей
Холодильники с юга
Олжас Бектенов: Уйти от разрозненных ИС к единому цифровому контуру здравоохранения
Токаев выразил признательность Жапарову за справедливые результаты ВИК
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса

Читайте также

ИИ внедрят в 2,6 тыс. сельских школ Казахстана к 2028 году
В Китае запустили завод по производству роботов-гуманоидов
В Карагандинском гарнизоне началось учение «Айбалта-2026»
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]