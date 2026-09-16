ИИ распределяет казахстанских призывников по видам и родам войск

При этом окончательное решение о призыве и предназначении принимается призывной комиссией в установленном законодательством порядке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Искусственный интеллект начали использовать при работе призывных комиссий в Казахстане. Новые цифровые решения помогают рекомендовать наиболее оптимальное предназначение призывников по видам и родам войск, а также повышают оперативность и эффективность работы местных органов военного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Министерство обороны Казахстана последовательно внедряет современные технологии в деятельность местных органов военного управления (МОВУ). С учетом их общественной значимости и широкого спектра выполняемых функций МОВУ фактически являются своеобразной «приемной» Министерства обороны, обеспечивая непосредственное взаимодействие оборонного ведомства с гражданами.

С начала текущего года в стране внедрено электронное ведение протоколов заседаний призывных комиссий всех уровней. Цифровой формат предусматривает возможность дистанционного доступа к документам для оперативного контроля и проверки законности принимаемых решений.

При формировании цифровых протоколов районных и областных призывных комиссий применяется искусственный интеллект. На основе антропометрических данных и уровня образования призывника система формирует рекомендации по наиболее оптимальному предназначению для прохождения службы в соответствующих видах и родах войск.

Этот инструмент доступен призывным комиссиям всех уровней и позволяет повысить объективность и эффективность распределения призывников. При этом окончательное решение о призыве и предназначении принимается призывной комиссией в установленном законодательством порядке.

Одним из значимых результатов цифровизации также стал перевод в электронный формат процедуры освобождения граждан от призыва на срочную воинскую службу по состоянию здоровья. Автоматизация позволила сократить сроки прохождения необходимых процедур и повысить оперативность принятия решений.

Кроме того, автоматизирован процесс освобождения граждан, призванных на срочную воинскую службу, от уплаты взносов за обязательное социальное медицинское страхование на весь период службы. Ранее соответствующие сведения вносились вручную в цифровую систему «е-Сактандыру».

Внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет сократить трудозатраты, упростить административные процедуры и повысить оперативность работы местных органов военного управления.

Электронные инструменты также создают возможности для системного мониторинга и контроля процесса призыва на всех его этапах, обеспечивая большую прозрачность процедур и повышая эффективность принимаемых решений.

Вместе с тем автоматизация не исключает необходимости личного прибытия призывников на сборные пункты. В соответствии с законодательством решение о призыве на срочную воинскую службу принимается только призывной комиссией на основании результатов медицинского освидетельствования, которое невозможно провести в онлайн-формате.