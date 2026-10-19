ИИ ускорил расчёт объёмов запасов угля с 10 дней до 20 минут

Дана Аменова
корреспондент

Цель проекта – повысить точность прогнозирования выработки до 80%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Искусственный интеллект становится одним из ключевых инструментов цифровой трансформации АО «Самрук-Энерго». Технологии ИИ уже применяются для повышения производственной безопасности, диагностики оборудования, цифровой инспекции энергетической инфраструктуры и прогнозирования выработки электроэнергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

По данным министерства, одним из наиболее востребованных решений стала интеллектуальная видеоаналитика. На энергетических объектах системы в режиме реального времени анализируют видеопотоки и автоматически выявляют нарушения требований охраны труда, отсутствие средств индивидуальной защиты, небезопасное поведение персонала и нахождение людей в опасных зонах. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные риски и повышать уровень производственной безопасности.

Важное направление – предиктивная диагностика оборудования. На Экибастузской ГРЭС-1 реализуется проект по выявлению дефектов с применением машинного обучения. Решение анализирует исторические и текущие данные, фиксирует отклонения и помогает выявлять признаки возможных неисправностей на ранних стадиях. Такой подход направлен на повышение надежности оборудования, снижение риска внеплановых остановок и сокращение простоев.

ИИ также используется при цифровой инспекции энергетической инфраструктуры. Для обследования объектов применяются беспилотные летательные аппараты с компьютерным зрением и технологиями искусственного интеллекта. Они позволяют получать визуальные и тепловизионные данные, которые затем автоматически анализируются для выявления возможных дефектов. При этом снижается необходимость привлечения сотрудников к потенциально опасным высотным работам.

«Практический эффект от применения технологий выражается в существенном сокращении времени выполнения отдельных производственных операций. Так, расчет объемов запасов угля сокращается с 10 дней до 20 минут при сохранении высокой точности, а продолжительность инспекции ЛЭП, опор и трансформаторов – в 5-10 раз. При обследовании дымовых труб использование беспилотников позволяет сократить время инспекции до двух часов и отказаться от продолжительных высотных работ.

Анализ данных аэросъемки гидротехнических сооружений, в свою очередь, дает возможность своевременно выявлять потенциальные повреждения. Отдельный блок проектов связан с развитием возобновляемой энергетики. «Самрук-Энерго» внедряет ИИ-модели для прогнозирования выработки электроэнергии на 24-72 часа вперед. При построении прогнозов учитываются метеорологические данные, а также информация из АСКУЭ и SCADA», – сообщили в Минэнерго.

Там же добавили, что особую роль прогнозирование играет для ветровых электростанций, где объем генерации напрямую зависит от погодных условий и, прежде всего, скорости ветра.

Цель проекта – повысить точность прогнозирования выработки до 80%, совершенствовать операционное планирование и снизить отклонения фактической генерации от прогнозных показателей.

Внедрение искусственного интеллекта охватывает различные процессы деятельности «Самрук-Энерго» - от обеспечения безопасности и контроля состояния оборудования до инспекции инфраструктуры и управления генерацией. Использование таких решений позволяет повышать эффективность производственных процессов, надежность энергетических активов и качество операционного управления.

#уголь #Минэнерго #ИИ #расчет #запасы

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