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Как отмечается в заключении к документу, законопроект разработан в целях совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере здравоохранения, повышения качества и доступности медицинской помощи, развития медицинских услуг и внедрения цифровых технологий в систему здравоохранения.

Законопроектом предусматриваются нормы, направленные на законодательное закрепление механизмов развития медицинского туризма в целях повышения конкурентоспособности отечественных медицинских организаций и привлечения инвестиций в сферу здравоохранения, совершенствование правового регулирования цифровизации здравоохранения, внедрение информационных систем и электронных сервисов в медицинскую практику, разграничение правового регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий с учетом соглашений в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, предусмотрено совершенствование процедур государственной регистрации и перерегистрации лекарственных средств и медицинских изделий, укрепление механизмов защиты персональных медицинских данных, определение сроков пребывания детей, оставшихся без попечения родителей, а также зараженных ВИЧ-инфекцией в организациях здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с нарушениями психического и физического развития от рождения до четырех лет, уточнение порядка трансплантации органов, части органов или тканей в целях обеспечения прозрачности проводимых процедур.