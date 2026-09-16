ИИ внедрят в 2,6 тыс. сельских школ Казахстана к 2028 году

Проект призван сократить разрыв в качестве знаний между городскими и сельскими учениками

Фото: пресс-служба правительства РК

С 1 сентября в Казахстане запущен пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в малокомплектных школах. Это отвечает задачам, поставленным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», по формированию компетенций в области искусственного интеллекта со школьной скамьи, отмечают в пресс-службе правительства

В рамках пилотного проекта охвачены первые 10 школ страны – в Павлодарской и Кызылординской областях. Обучение организовано для более 50 учеников 4-х классов по математике, цифровой грамотности, казахскому и русскому языкам. Проект является одним из мер Комплексного плана по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026-2029 годы.

Важным этапом стало подписанное накануне в г. Урумчи (КНР) соглашение о поэтапном масштабировании проекта между казахстанской AI-компанией Q.AI и международной компанией 01.AI, основанной мировым экспертом в области ИИ и членом Совета по искусственному интеллекту при Президенте РК Ли Кай-Фу.

Поэтапно проект будет расширяться: 

- в январе 2027 года число школ-участников планируется увеличить как минимум до 50;
- в апреле – до 440;
- к июлю 2028 года - полный охват около 2,6 тысячи малокомплектных школ страны. 

Учебный процесс построен по гибридной модели с применением дистанционных технологий: педагоги проводят уроки в режиме онлайн из специально оборудованной студии на базе Национального центра повышения квалификации «Өрлеу». В это время в сельских классах ход занятия сопровождают местные учителя, помогающие детям усваивать материал, а контроль активности и вовлеченности школьников осуществляется с помощью интерактивных кликеров и цифровых инструментов.

Одновременно продолжится подготовка педагогов, руководителей школ и специалистов районных отделов образования.

Технологическая основа ИИ-платформы развернута на базе АО «Национальные информационные технологии» с привлечением вычислительных мощностей отечественного суперкомпьютерного кластера.

Генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун отметил, что совместный проект призван сократить разрыв в качестве знаний между городскими и сельскими учениками.

«В Казахстане имеется около 2,6 тыс. малокомплектных школ в сельской местности, где учится по 5–6 человек в классе. Далеко не везде есть возможность привлечь сильных педагогов по каждому предмету. Наш проект – один из практических шагов по реализации этой задачи. Сильные учителя из Астаны проводят живой урок в онлайн-формате для сельских школ. При этом учитель в классе находится рядом с детьми, а ИИ анализирует ответы учеников, помогая находить пробелы и слабые стороны в знаниях и понимать, кому нужна дополнительная помощь. То есть мы переходим на персонифицированное образование. ИИ здесь не заменяет учителя, он делает учителя сильнее и эффективнее. Среди детей в самых маленьких школах Казахстана сегодня растут будущие ученые, предприниматели, государственные служащие и технологические лидеры страны. И именно ради таких проектов Казахстан и Китай сегодня объединяют технологии, опыт и людей», — подчеркнул Дмитрий Мун.

Сочетание дистанционного обучения и ИИ позволит расширить доступ сельских школьников к современным образовательным ресурсам, обеспечить более персонализированный подход к обучению и создать равные возможности детям для получения качественного образования независимо от места их проживания. Одновременно проект должен способствовать развитию цифровых компетенций педагогов и учащихся.

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