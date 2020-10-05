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III республиканский онлайн-турнир Almaty Online Chess Festival-2020
Казахстанская Федерация шахмат приглашает любителей шахмат принять участие в III-м республиканском онлайн-турнире в рамках шахматного фестиваля Almaty Online Chess Festival-2020, передает Kazpravda.kz.

Цель мероприятия – вовлечение алматинской и казахстанской общественности к участию в шахматных спортивных мероприятиях в дистанционном режиме в условиях текущих вызовов.

III (третий) республиканский онлайн-турнир состоит из отборочного этапа (7 октября 2020 г.) и финала (9 октября 2020 г.). Общий призовой фонд финала соревнования составляет 400 000 тенге. К участию в соревновании в качестве игроков допускаются граждане Казахстана без ограничений по рейтингу и возрасту.

Правила проведения соревнования: турнир проводится в онлайн-режиме, на игровой шахматной платформе chess.com, по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. Прием заявок для участия в отборочном турнире завершается в 12.00 ч. 07 октября 2020 г. Подробнее о турнире смотрите на официальном сайте Федерации: kazchess.kz.

Финал III республиканского онлайн-турнира состоится в 14:00 ч. 9 октября 2020 г. и будет проводиться с мониторингом участников в видеоконференции Zoom. Прямая видеотрансляция состязания будет проходить на YouTube-канале Казахстанской Федерации шахмат, спортивным комментатором которой выступит международный арбитр Сергей Ким.

Призовой фонд финала III республиканского турнира Almaty Chess Festival-2020 (до вычета налогов) в тенге:





III республиканский онлайн-турнир проводится в рамках соревнований Almaty Online Chess Festival, проходящих с сентября по декабрь 2020 года с общим призовым фондом 4,8 миллиона тенге. Мероприятие организовано Казахстанской федерацией шахмат совместно с Управлением спорта города Алматы при поддержке акимата южной столицы.

Желаем участникам соревнования здоровья, удачи и успешного выступления на турнире!

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