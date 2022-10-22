ИИН – каждой стройке

До 2024 года в Казахстане внедрят единый градостроительный кадастр.

Теперь информация о земельных участках и инженерных сетях будет публичной и максимально открытой. Что это даст в первую очередь обществу? Акцент – на решении проблем хаотичной, плотной и некачественной застройки в городах. Этот вопрос поднимается регулярно.

Например, взять проблемы Астаны или Алматы. Как часто мы слышим споры о строительстве «человейников» – огромных жилых комплексах, не только уродливых внешне, но и инфраструктурно, уже на стадии возведения создающих проблемы? Нет парковок, нет детских садов, поликлиник. Нет внятных схем подключения к источникам тепла, воды. Сколько таких микрорайонов сегодня в той же столице, где сейчас элементарно не развернуться, потому что вместо широких проспектов «экономные» застройщики оставили узкие проезды?..

Автоматизированная система обеспечит сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки, данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфраструктуре, улично-дорожной сети и даже благо­устройстве. Суть нововведения в присвоении каждому участку уникального номера объекта. По сути, стройка, как и каждый граж­данин, будет иметь что-то вроде ИИН, по которому можно будет получить всю необходимую информацию, проводить проверку документов. Кроме того, иметь полное представление не только о том, как спланировано развитие населенного пункта, но и как этот план реализуется.

Открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу. Открытость обеспечит экономию для проектировщиков, которые получат максимально быстрый доступ к необходимым данным. Помимо удобства для развития бизнеса это даст широкие возможности для общественного мониторинга.

– Эти меры обеспечат значительную экономию средств в проектных работах и строгое соблюдение строительных требований. Интерактивные карты будут иметь актуальные сведения по свободным участкам и инфраструктуре, – подчеркнул Премьер-министр Алихан Смаилов.

Он поручил до конца 2023 года обеспечить полное внедрение и автоматизацию системы Государственного градостроительного кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, а также довести долю инвентаризации региональных сетей до 75%, а в 2024 году – до 100%.

– Наличие цифровых данных социальных объектов позволяет проводить оценку базового обеспечения инфраструктурой жизнедеятельности. Таким образом, сформирован цифровой инструмент оптимального принятия управленческих решений, – говорит министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Автоматизированная система государственного градостроительного кадастра станет одним из основных инструментов обеспечения информации о текущем и планируемом развитии городов. Впрочем, сложностей в процессе создания интерактивных карт земельных участков и сетей инфраструктуры избежать не получится.

Министр цифрового развития Багдат Мусин отметил, что акиматами недостаточно финансируется работа по инвентаризации инженерных сетей. Это в первую очередь влияет на скорость обработки и публикации данных. Соответственно, страдает и актуальность подобной информации, которая в процессе интенсивной застройки меняется стремительными темпами.

Существуют и бюрократические сложности: субъекты естественной монополии на сегодняшний день не торопятся предоставлять информацию, объясняя это наличием данных в своих информационных системах. Это как минимум противоречит концепции открытости и единого стандарта предоставления услуг.

Еще одно препятствие для реализации запланированного – устаревшая система координат 1942 и 1963 годов. Проект национальной инфраструктуры пространственных данных и единой государственной системы координат также находится в разработке.

Важно понимать, что сегодня государственный градостроительный кадастр является основным инструментом государственного управления в сфере проектирования и строительства. Кадастр – это информационная система, которая включает регистрацию, учет, хранение и предоставление сведений обо всех объектах недвижимости; сведения о градостроительном планировании развития и застройки территорий и населенных пунк­тов; данные о принадлежности территорий и объектов к соответствующим функциональным зонам, их настоящем и перспективном назначении; данные об экологической, инженерно-геологической, гидрогеологической, геотехнической и сейсмической ситуациях, инженерной обеспеченности территорий и объектов.

База данных градостроительного кадастра позволяет рассмотреть пространственную информацию по всей республике. На уровне отдельно взятого дома в системе можно получить информацию о наличии топографической съемки, инженерных сетях и даже 3D-модель дома. Трехмерные модели позволяют отображать инженерные коммуникации и их глубину заложения на разных уровнях: к ним имеется атрибутивная информация с основными данными, начиная с адреса, года ввода в эксплуатацию, материалах, используемых при строительстве, проценте износа.

По данным, размещенным на сайте РГП «Госградкадастр», сегодня оцифровано 63,7% данных по предоставляемым услугам кадастра.