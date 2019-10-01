Свежий выпуск

​Икарам от ИКАО

Лилия Сыздыкова

На юбилейной 40-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоявшейся в Монреале (Канада), Казахстану впервые вручен сертификат по авиационной безопасности от президента Совета ИКАО. Наша страна была выбрана из более чем 190 государств мира.

Получению высокой награды ИКАО, ставшей признанием прогресса нашей страны в соответствующей сфере, предшествовала большая работа, проводимая Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе состоявшегося в ноябре 2017 года аудита ИКАО Казах­стан продемонстрировал высокие показатели авиационной безопасности: уровень нашей страны, по оценкам организации, составил 83%, что на 11% выше среднемирового значения. Кроме того, республика улучшает законодательство и своевременно внедряет стандарты ИКАО.

Осуществляется эффективное взаимодействие и сотрудничество Казахстана с иностранными государствами. На постоянной основе представители стран Центральной Азии и Кавказа по инициативе Комитета гражданской авиации МИИР проходят обучение и повышение квалификации в учебном центре ИКАО по авиационной безопасности в Алматы.

Кроме того, на полях ассамб­леи ИКАО в Монреале состоялась рабочая встреча делегации Казахстана с представителями авиационных властей Канады по вопросам сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В составе канадской делегации находились представители министерств иностранных дел, транспорта и Агентства транспорта.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области международных воздушных перевозок, соглашения о воздушном сообщении между двумя государствами, а также взаимодействие между воздушными перевозчиками.

В целях улучшения процесса обмена опытом и совершенствования методов работы в области обеспечения авиационной безо­пасности в октябре текущего года планируется визит делегации авиационных властей Канады в Казахстан. 

Популярное

Все
Кричите громче, вас не слышно!
Трансформация и информация
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого у нее был сольный концерт в Астане, посвященный Дню Республики
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам исторического байопика о жизни знаменитого акына, мы узнали прямо на съемочной площадке
На принципах законности и открытости
Шоколада и зрелищ!
Игра с общим знаменателем
Как сохранить духовные святыни
«Мертвые души» в очереди на жилье
Разные и одинаково достойные
От сборной до «Кайрата»
Казахстан и Азербайджан построят волоконно-оптические линии связи по дну Каспия
Чемпионки и чемпионы
Через призму инновационных подходов
Музыка без границ
Здесь зажигаются звезды
#Цифровизация: мифы & реальность
Ремесленничество – не антураж
Баллада о пирате и казино
Искусство как бренд
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Кубок страны по таеквон-до GTF пройдет в Астане среди юниор…
Свежий выпуск
Грузоперевозки по «сквозной» технологии
Свежий выпуск
Аграрии Акмолинской области представят свою продукцию на яр…
Свежий выпуск
Прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]