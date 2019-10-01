​Икарам от ИКАО

На юбилейной 40-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), состоявшейся в Монреале (Канада), Казахстану впервые вручен сертификат по авиационной безопасности от президента Совета ИКАО. Наша страна была выбрана из более чем 190 государств мира.

Получению высокой награды ИКАО, ставшей признанием прогресса нашей страны в соответствующей сфере, предшествовала большая работа, проводимая Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе состоявшегося в ноябре 2017 года аудита ИКАО Казах­стан продемонстрировал высокие показатели авиационной безопасности: уровень нашей страны, по оценкам организации, составил 83%, что на 11% выше среднемирового значения. Кроме того, республика улучшает законодательство и своевременно внедряет стандарты ИКАО.

Осуществляется эффективное взаимодействие и сотрудничество Казахстана с иностранными государствами. На постоянной основе представители стран Центральной Азии и Кавказа по инициативе Комитета гражданской авиации МИИР проходят обучение и повышение квалификации в учебном центре ИКАО по авиационной безопасности в Алматы.

Кроме того, на полях ассамб­леи ИКАО в Монреале состоялась рабочая встреча делегации Казахстана с представителями авиационных властей Канады по вопросам сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В составе канадской делегации находились представители министерств иностранных дел, транспорта и Агентства транспорта.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области международных воздушных перевозок, соглашения о воздушном сообщении между двумя государствами, а также взаимодействие между воздушными перевозчиками.

В целях улучшения процесса обмена опытом и совершенствования методов работы в области обеспечения авиационной безо­пасности в октябре текущего года планируется визит делегации авиационных властей Канады в Казахстан.