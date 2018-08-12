Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана указал, что процесс урегулирования правового статуса Каспия, который начинался еще при президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве, сегодня получил свое логическое завершение путем подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Нурсултан Назарбаев отметил, что вчера состоялось знаковое событие – запуск мультимодального хаба порта Курык
, который открывает новые транспортно-логистические возможности для всех стран региона, в том числе и для Азербайджана.
"Мы построили железную дорогу вдоль всего Казахстана и 6 автомобильных переходов, два из которых находятся на границе с Китаем. Мы возвели логистический терминал в порту Ляньюньган на Тихом океане и проложили современный автобан через всю территорию нашей страны", – сказал Глава государства.
В свою очередь Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева с открытием мультимодального хаба на Каспии и большими достижениями, которые демонстрируют динамичное развитие Казахстана.
"Я очень рад вновь побывать на земле братского Казахстана. Для нас Мангистауский регион – очень близкий и исторически, и географически. Новые возможности порта Курык позволят нам еще более тесно сотрудничать", – отметил Президент Азербайджанской Республики.
Ильхам Алиев рассказал, что в мае текущего года в Азербайджане был открыт порт Аляк, который обеспечит полную интеграцию транспортных потоков, и отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей двух стран.
"Каспий стал внешней транспортной артерией. Хотел бы особо отметить Ваш вклад в достижение консенсуса по многих сложным вопросам. Мы будем стремиться к тому, чтобы все положения Конвенции были выполнены, и чтобы Каспий и дальше играл роль стабилизатора в регионе", – заявил Президент Азербайджанской Республики.