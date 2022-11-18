Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане

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Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин посетил в больнице столичных пожарных Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, которые пострадали в ходе спасения людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Юрий Ильин узнал, как проходит лечение огнеборцев Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова, встретился с родными и близкими сотрудников и пожелал им терпения, стойкости и скорейшего выздоровления.

Министр также поинтересовался у главного врача больницы, достаточно ли лекарств, для лечения и получил заверения о наличии всех необходимых медикаментов.

В настоящее время Аскар Забикулин находится в отделении реанимации Многопрофильной городской больницы №1, площадь ожогов – 80%, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще один пострадавший – командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров – находится в отделении комбустиологии, площадь ожогов – 7-10%.

Министр вручил Аяну Кемпирову государственную награду орден «Айбын» ІІІ степени, присвоенной ему указом президента Республики Казахстан.

«Мне поручено высокое доверие от имени главы государства, во-первых, тебя поблагодарить за мужество, проявленное при исполнении служебного долга, пожелать тебе скорейшего выздоровления. Чтобы ты со своими ранами справился, так же как чрезвычайными ситуациями справляетесь. Также хочу поблагодарить врачей, присутствующих здесь, за оперативность и своевременность. По их словам, имеются улучшение и динамика в состоянии», – сказал Юрий Ильин.

Вручая государственную награду, Юрий Ильин поблагодарил мать Аяна Кемпирова за воспитание сына.

Весь многотысячный коллектив МЧС также надеется на скорейшее выздоровление Аскара Забикулина, которого также ждет государственная награда орден «Айбын» І степени, присвоенный ему указом президента страны.

Вместе с тем министр по ЧС Юрий Ильин и аким города Астаны Алтай Кульгинов посетили семью Аскара Забикулина, где вручили сертификат на 3-комнатную квартиру. Квартира предоставлена за счет спонсорских средств. Отмечено также, что семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Принято решение помочь обеим семьям в погашении кредитов.

Напомним, 16 ноября в 10:43 часов подразделения ДЧС Астаны выехали на пожар в квартире по адресу: проспект Бауыржана Момышулы, 14. Пожарно-спасательные подразделения – 26 человек личного состава и 6 единиц техники – прибыли на место уже через 3 минуты. Здесь на 11-ом этаже 15-этажного жилого дома открытым пламенем горела квартира.

Пожарные-спасатели, оценив обстановку, тут же приступили к спасательной операции. Решающим направлением выбрали спасение людей из непригодной для дыхания среды, так как из окон квартир и балконов просили о помощи.

Было принято решение по спасательной веревке спуститься с 12-го на 11-й этаж и проникнуть в квартиру. Боевая одежда пожарного, а за спиной дыхательный аппарат, усложняли проход через узкий оконный проем. Время шло, а молящие крики о помощи становились все громче. И помощник оперативного дежурного службы пожаротушения Аскар Забикулин принял решение снять с себя боевую одежду и зайти в горящую квартиру. В результате он получил ожоги различной степени тяжести.

Тем временем командир отделения пожарной части №10 Аян Кемпиров, взломав дверь шанцевым инструментом, вошел в квартиру и вместе с Аскаром вывели и спасли женщину 80 лет и 22-летнюю девушку. Двух женщин из горящей квартиры благополучно передали коллегам.

В ту же минуту раздались очередные крики о помощи. Женщина кричала, что в соседней квартире, где было сильное задымление, остался ребенок. Аскар, не задумываясь, забежал в квартиру и нашел ребенка лет 10, который от испуга спрятался на балконе.

На крики о помощи, как выяснилось позже, прибежал и проходивший мимо мужчина. Аскар с ребенком и мужчиной благополучно спустились с помощью автолестницы.

При пожаре возникла реальная угроза жизни людей, проживающим в том доме. Проявив личное мужество и оставшись верными принятой присяге, сотрудники пожарных подразделений, несмотря на сложную обстановку, оперативно провели спасательную операцию.

Сейчас жителям, оказавшимся в беде, ничего не угрожает, они живы и здоровы.

В общей сложности огнеборцами из горящей и соседней квартир спасены 5 человек, из них двое детей, эвакуированы 10 человек.

 

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