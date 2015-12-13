Ильин с двумя мировыми рекордами выиграл "золото" на Кубке президента РФ
Двукратный олимпийский чемпион из Казахстана Илья Ильин выиграл "золото" на Кубке президента Российской Федерации по тяжелой атлетике, который проходит в Грозном, передает Kazpravda.kz со ссылкой interfax.kz.
Казахстанский штангист Александр Зайчиков, также выступающий в весовой категории до 105 килограммов, стал серебряным призером.
Упражнение в "рывке" Ильин успешно начал со 184 килограммов, однако во втором подходе не справился со штангой в 188 килограммов. Перезаявив до 191 килограмма, он взял этот вес.
Зайчиков же использовал все три попытки и поднял в третьем подходе 190 килограммов. В итоге Ильин завершил упражнение в "рывке" первым, а Зайчиков - вторым.
В "толчке" Зайчиков изначально заявил 210 килограммов и поднял этот вес. Во втором подходе он справился с 220 килограммами, а в решающем – с 226 кг.
Ильин сперва заявил 225 килограммов, но затем добавил еще шесть килограммов и успешно справился со штангой. Во втором подходе он заявил 246 килограммов, что является новым мировым рекордном, и "толкнул" эту штангу. Третью попытку казахстанец использовать не стал.
По сумме двух упражнений Зайчиков поднял 416 килограммов, тогда как Ильин показал результат 437 килограммов, что является новым мировым рекордом.
Напомним, что ранее копилку сборной Казахстана пополнили две серебряные медали. Призерами Кубка президента РФ стали Светлана Подобедова и Денис Уланов.
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