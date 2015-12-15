​Ильин сотрясает планету

629
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Пятые Международные соревнования по тяжелой атлетике ознаменовались каскадом выдающихся результатов. Причем главным героем этих квалификационных стартов стал казахстанский штангист.

На помосте, установленном во Дворце спорта «Олимпийский», в весовой категории до 105 кг выступили 11 силачей, в том числе двое наших – двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Илья Ильин и чемпион мира 2015 года Александр Зайчиков. Ильин последние два года на помост выходил нечасто, на память приходят разве что чемпионат мира 2014 года в Алматы, турнир Спартакиады Казахстана 2015 года в Талдыкоргане да вот нынешний – в столице Чеченской Республики. Но везде Илья становился победителем, причем на международных состязаниях – с превышением мировых рекордов.

О новых достижениях в Грозном Илья мечтал и даже прогнозировал их. Напомнив зрителям о том, что в крупнейших состязаниях казахстанец не проигрывает с 2005 года (а по сути, не уступает нигде и никому вот уже десять лет!), комментатор российского телевидения перед стартом поделился с поклонниками штанги, что накануне говорил с нашим атлетом и узнал от него: Илья уже вторые сутки на кураже и даже ночью спать не может – хочет побить сразу два мировых рекорда.

В первом упражнении – рывке – наш земляк сделал неплохой задел, победив с результатом 191 килограмм. Неплохой эта фора смотрелась сквозь призму того, что Илья – больше специалист во втором движении – толч­ке, тут он может отыграть фактически любое свое отставание и выйти вперед. И здесь он был готов установить мировой рекорд.

Многие посчитали: Ильи­ну для «полного счастья» хватит веса в 243 кг, что на один килограмм больше его же прежнего мирового рекорда. Но специалисты и зрители вновь просчитались – казахстанский богатырь заказал вес 246 кг и не без труда, но справился с огромной грудой металла. Это был его первый рекорд на турнире, а второй пришел автоматически: в сумме двух движений Илья Ильин показал 437 кг, что на четыре кило больше прежнего высшего достижения планеты.

Победитель турнира на призы президента России получил в свой адрес очередную порцию комп­лиментов от специалистов и обозревателей. Комментаторы называли каждый его подход к снаряду маленьким спектаклем, а самого спорт­смена – маэстро. Помимо трех золотых медалей (двух малых за победы в рывке и толчке и большой – за многоборье), Илья Ильин получил в Грозном 5 тыс. долларов за победу в двоеборье, 3 тыс. долларов – за мировой рекорд в толчке и 6 тыс. долларов – за мировой рекорд в двоеборье.

В этом же весе наш Александр Зайчиков стал вторым с суммой 416 кг, получив серебряные медали и за результаты в рывке и толчке. В первый день соревнований серебряными призерами в нашем составе стали также Денис Ульянов (категория до 94 кг) и Светлана Подобедова (75 кг), а во второй день турнира на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась и Александра Аборнева, выступавшая в супертяжелом весе (свыше 75 кг). И лишь у мужчин в весовой категории свыше 105 кг казахстанцы медалей не завоевали, хотя были близки как минумум к «бронзе».

