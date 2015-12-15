Пятые Международные соревнования по тяжелой атлетике ознаменовались каскадом выдающихся результатов. Причем главным героем этих квалификационных стартов стал казахстанский штангист.

На помосте, установленном во Дворце спорта «Олимпийский», в весовой категории до 105 кг выступили 11 силачей, в том числе двое наших – двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Илья Ильин и чемпион мира 2015 года Александр Зайчиков. Ильин последние два года на помост выходил нечасто, на память приходят разве что чемпионат мира 2014 года в Алматы, турнир Спартакиады Казахстана 2015 года в Талдыкоргане да вот нынешний – в столице Чеченской Республики. Но везде Илья становился победителем, причем на международных состязаниях – с превышением мировых рекордов.

О новых достижениях в Грозном Илья мечтал и даже прогнозировал их. Напомнив зрителям о том, что в крупнейших состязаниях казахстанец не проигрывает с 2005 года (а по сути, не уступает нигде и никому вот уже десять лет!), комментатор российского телевидения перед стартом поделился с поклонниками штанги, что накануне говорил с нашим атлетом и узнал от него: Илья уже вторые сутки на кураже и даже ночью спать не может – хочет побить сразу два мировых рекорда.

В первом упражнении – рывке – наш земляк сделал неплохой задел, победив с результатом 191 килограмм. Неплохой эта фора смотрелась сквозь призму того, что Илья – больше специалист во втором движении – толч­ке, тут он может отыграть фактически любое свое отставание и выйти вперед. И здесь он был готов установить мировой рекорд.

Многие посчитали: Ильи­ну для «полного счастья» хватит веса в 243 кг, что на один килограмм больше его же прежнего мирового рекорда. Но специалисты и зрители вновь просчитались – казахстанский богатырь заказал вес 246 кг и не без труда, но справился с огромной грудой металла. Это был его первый рекорд на турнире, а второй пришел автоматически: в сумме двух движений Илья Ильин показал 437 кг, что на четыре кило больше прежнего высшего достижения планеты.

Победитель турнира на призы президента России получил в свой адрес очередную порцию комп­лиментов от специалистов и обозревателей. Комментаторы называли каждый его подход к снаряду маленьким спектаклем, а самого спорт­смена – маэстро. Помимо трех золотых медалей (двух малых за победы в рывке и толчке и большой – за многоборье), Илья Ильин получил в Грозном 5 тыс. долларов за победу в двоеборье, 3 тыс. долларов – за мировой рекорд в толчке и 6 тыс. долларов – за мировой рекорд в двоеборье.

В этом же весе наш Александр Зайчиков стал вторым с суммой 416 кг, получив серебряные медали и за результаты в рывке и толчке. В первый день соревнований серебряными призерами в нашем составе стали также Денис Ульянов (категория до 94 кг) и Светлана Подобедова (75 кг), а во второй день турнира на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась и Александра Аборнева, выступавшая в супертяжелом весе (свыше 75 кг). И лишь у мужчин в весовой категории свыше 105 кг казахстанцы медалей не завоевали, хотя были близки как минумум к «бронзе».