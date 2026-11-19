Современный турист привык планировать путешествия до мелочей. К примеру, когда отправляешься на отдых за рубеж, стараешься выбрать себе место на борту самолета поудобнее (с увеличенным пространством для ног, у окна, в передней части салона). Выбор кресел стал стандартной платной услугой, посредством которой авиакомпании получают дополнительную прибыль, а пассажиры покупают себе спокойствие и комфорт.

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В последнее время некоторые авиаперевозчики продают прак­тически все посадочные места, даже те, что в хвосте лайнера. Цены на них различаются.

Недавно, будучи в отпуске, столк­нулся с довольно неприятной ситуацией. Мне с супругой предстоял длительный 11-часовой перелет маршрутом Алматы – Женева с пересадкой в Стамбуле. Путешествие начиналось по плану: заранее куплены билеты, выбраны и оплачены конкретные места на борту воздушного судна. К слову, это были стандартные кресла отнюдь не повышенной комфорт­ности. В общей сложности мы выложили за них примерно 120 тыс. тенге вдобавок к стоимости билетов (около 1 млн).

Однако перед посадкой на борт выяснилось, что забронированные и оплаченные места аннулированы в связи с расплывчатыми «операционными причинами». Взамен нам выдали посадочные талоны на худшие места, расположенные в конце салона. Попытки разобраться у стойки регистрации успехом не увенчались, пришлось довольст­воваться тем, что есть.

К сожалению, на обратном пути история повторилась. Нам вновь поменяли номера кресел в посадочных талонах. В общем, я зарекся­ впредь покупать места в салоне лайнера. Тем более что во время оформления билетов на сайте авиа­компании, оказывается, можно пропустить этот хитрый пункт.

Интересно, что не мы одни оказались такими «везучими»: летевшим с нами двум казахстанским туристам тоже поменяли купленные места на худшие. Прочитав множество негативных отзывов от других пассажиров, понял, что это обычная практика авиаторов: сначала продать места в салоне, а потом предоставить другие. К слову, данная зарубежная авиа­компания является одной из крупнейших в мире.

Вообще-то такие деяния квалифицируются как обман потребителя и должны соответствующим образом наказываться. Но, думается, мало кто из пассажиров будет тратить свое время и нервы на разбирательства, на что, судя по всему, и рассчитывают предприимчивые дельцы из сферы воздушных перевозок.

В документах авиакомпании прописано: из соображений безо­пасности и тех самых «операционных причин» выбор конкретного места на борту самолета не может быть гарантирован. При этом пассажир имеет право получить обратно потраченные средства, если предприятие-перевозчик поменяло приобретенное им место. Более того, как заверяют авиаторы, процедура по возврату денег осуществляется автоматически при условии покупки билета через POS-терминал на сайте авиакомпании, в мобильном приложении или в офисах продаж.

Однако нам ничего не вернули. Как пишут такие же, как мы, обманутые путешественники, добиться возврата средств весьма сложно, если не сказать, невозможно. Это отдельное испытание, квест повышенной сложности. Письменные обращения к перевозчику через стандартные формы обратной связи (Feedback form) могут неделями оставаться без ответа или завершаться формальными отписками.

Конечно, такие досадные недоразумения не могут испортить отдых туристам. Но хотелось бы, чтобы воздушные перевозчики уделяли больше внимания качеству услуг и прекратили порочную практику продажи «воздуха» или «призрачного комфорта».