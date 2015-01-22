Иллюзия обмана

726
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
Видимо, прав был Пушкин, называя поэта (причем истинного поэта, как говорится, от Бога) пророком, которому дано заглянуть за временную грань, отделяющую настоящее от будущего.
Действительно, прошедший XX век называли веком войн и революций, он крушил не только государства с их социально-общественными устоями, но и перемалывал человеческие судьбы. Судя по всему, и век ХХI также не принес успокоения человечеству – мир по-прежнему взрывается большими и малыми военными и политическими конфликтами.
И еще одна примета времени, предсказанная нашим поэтом, – в современном обществе камнем преткновения все чаще становится… свобода слова. Вернее, то, как ее понимают противоборствую­щие стороны.
Вообще, слово – категория особая, ведь оно – хранитель нашей исторической памяти. Не случайно Святое писание начинается фразой: «В начале было Слово». Исходя из этого, слово – то, что дано Богом, то, что помогает человеку быть человеком.
Но, по закону жанра, белое не может существовать без черного, как добро без зла. Это две ипостаси всего сущего. А вот что в итоге возобладает – зависит от нас самих. И здесь мне вновь хотелось бы обратиться к тому давнему интервью Олжаса Сулейменова, который, говоря о свободе слова в преломлении к поэзии, отметил:
– Система запретов, своего рода самоцензура, должна быть в сознании каждого, в том числе и поэта. В том плане, что всегда должны быть какие-то запретные темы для самого себя. Кстати, я это четко соблюдаю, говоря «нет» пропаганде войны, национальной исключительнос­ти, пропаганде порнографии и любого насилия. Это нормальные ограничения для любой цивилизованной страны. А вот когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел. Я такую свободу слова не воспринимаю, потому что начинает­ся дикость.
Культура – это то, что отделяет человека от животного. Она состоит из больших и малых систем, из разных табу и разрешений. Скажем, нельзя переходить улицу на красный свет светофора. А если все начнут это делать? Или плевать где угодно или ругаться матом? Это уже дег­радация.
Культура – слово латинское, и в переводе оно означает «отшлифованность», «возделывание». Раньше это понятие относилось больше к земле, позже было перенесено на человека. Культурный человек – это человек «сделанный», то есть не дикий, образованный. Он сам себе может что-то запретить, а что-то и разрешить. Это цензура в хорошем смысле. И эта система запретов должна воспитываться в сознании не только каждого пишущего человека, но и каждого говорящего.
А по поводу столкновения разных культур, духовных ценностей, старого и нового Олжас Сулейменов сказал:
– Если мы хотим это грядущее столк­новение превратить в диалог, то диалог возможен лишь между теми, кто говорит на одном языке. Надо выработать один язык понятий, то самое планетарное сознание, которое объединяло бы сознания наших вождей, а через это способствовало бы объединению тысяч этносов в один народ, который и называет­ся человечеством – гомо сапиенс, человек разумный. Это нация будущего, которую я приемлю.
И еще одна цитата из Сулейменова:
– Если раньше я пытался увидеть казахстанскую ситуацию в контексте регио­нальном, то сейчас понимаю, что нашу республику нельзя рассматривать изолированной от всего мира. Все, что происходит в мире, отражается на нас. И я бы хотел, чтобы отражалось все благое, происходящее в мире. И чтобы из Казахстана исходили идеи, которые были бы подхвачены всем мировым сообществом.

Популярное

Все
Хранитель эпической интонации
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
Как я проскроллила книги
С любовью к Родине
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Миссия спасать выполнима
Когда природа отдыхает
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
А надо ли так?
Новый общественный договор
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]