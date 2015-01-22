Иллюзия обмана 726 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Видимо, прав был Пушкин, называя поэта (причем истинного поэта, как говорится, от Бога) пророком, которому дано заглянуть за временную грань, отделяющую настоящее от будущего.

Действительно, прошедший XX век называли веком войн и революций, он крушил не только государства с их социально-общественными устоями, но и перемалывал человеческие судьбы. Судя по всему, и век ХХI также не принес успокоения человечеству – мир по-прежнему взрывается большими и малыми военными и политическими конфликтами.

И еще одна примета времени, предсказанная нашим поэтом, – в современном обществе камнем преткновения все чаще становится… свобода слова. Вернее, то, как ее понимают противоборствую­щие стороны.

Вообще, слово – категория особая, ведь оно – хранитель нашей исторической памяти. Не случайно Святое писание начинается фразой: «В начале было Слово». Исходя из этого, слово – то, что дано Богом, то, что помогает человеку быть человеком.

Но, по закону жанра, белое не может существовать без черного, как добро без зла. Это две ипостаси всего сущего. А вот что в итоге возобладает – зависит от нас самих. И здесь мне вновь хотелось бы обратиться к тому давнему интервью Олжаса Сулейменова, который, говоря о свободе слова в преломлении к поэзии, отметил:

– Система запретов, своего рода самоцензура, должна быть в сознании каждого, в том числе и поэта. В том плане, что всегда должны быть какие-то запретные темы для самого себя. Кстати, я это четко соблюдаю, говоря «нет» пропаганде войны, национальной исключительнос­ти, пропаганде порнографии и любого насилия. Это нормальные ограничения для любой цивилизованной страны. А вот когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел. Я такую свободу слова не воспринимаю, потому что начинает­ся дикость.

Культура – это то, что отделяет человека от животного. Она состоит из больших и малых систем, из разных табу и разрешений. Скажем, нельзя переходить улицу на красный свет светофора. А если все начнут это делать? Или плевать где угодно или ругаться матом? Это уже дег­радация.

Культура – слово латинское, и в переводе оно означает «отшлифованность», «возделывание». Раньше это понятие относилось больше к земле, позже было перенесено на человека. Культурный человек – это человек «сделанный», то есть не дикий, образованный. Он сам себе может что-то запретить, а что-то и разрешить. Это цензура в хорошем смысле. И эта система запретов должна воспитываться в сознании не только каждого пишущего человека, но и каждого говорящего.

А по поводу столкновения разных культур, духовных ценностей, старого и нового Олжас Сулейменов сказал:

– Если мы хотим это грядущее столк­новение превратить в диалог, то диалог возможен лишь между теми, кто говорит на одном языке. Надо выработать один язык понятий, то самое планетарное сознание, которое объединяло бы сознания наших вождей, а через это способствовало бы объединению тысяч этносов в один народ, который и называет­ся человечеством – гомо сапиенс, человек разумный. Это нация будущего, которую я приемлю.

И еще одна цитата из Сулейменова:

– Если раньше я пытался увидеть казахстанскую ситуацию в контексте регио­нальном, то сейчас понимаю, что нашу республику нельзя рассматривать изолированной от всего мира. Все, что происходит в мире, отражается на нас. И я бы хотел, чтобы отражалось все благое, происходящее в мире. И чтобы из Казахстана исходили идеи, которые были бы подхвачены всем мировым сообществом.



