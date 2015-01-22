Видимо, прав был Пушкин, называя поэта (причем истинного поэта, как говорится, от Бога) пророком, которому дано заглянуть за временную грань, отделяющую настоящее от будущего.
Действительно, прошедший XX век называли веком войн и революций, он крушил не только государства с их социально-общественными устоями, но и перемалывал человеческие судьбы. Судя по всему, и век ХХI также не принес успокоения человечеству – мир по-прежнему взрывается большими и малыми военными и политическими конфликтами.
И еще одна примета времени, предсказанная нашим поэтом, – в современном обществе камнем преткновения все чаще становится… свобода слова. Вернее, то, как ее понимают противоборствующие стороны.
Вообще, слово – категория особая, ведь оно – хранитель нашей исторической памяти. Не случайно Святое писание начинается фразой: «В начале было Слово». Исходя из этого, слово – то, что дано Богом, то, что помогает человеку быть человеком.
Но, по закону жанра, белое не может существовать без черного, как добро без зла. Это две ипостаси всего сущего. А вот что в итоге возобладает – зависит от нас самих. И здесь мне вновь хотелось бы обратиться к тому давнему интервью Олжаса Сулейменова, который, говоря о свободе слова в преломлении к поэзии, отметил:
– Система запретов, своего рода самоцензура, должна быть в сознании каждого, в том числе и поэта. В том плане, что всегда должны быть какие-то запретные темы для самого себя. Кстати, я это четко соблюдаю, говоря «нет» пропаганде войны, национальной исключительности, пропаганде порнографии и любого насилия. Это нормальные ограничения для любой цивилизованной страны. А вот когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел. Я такую свободу слова не воспринимаю, потому что начинается дикость.
Культура – это то, что отделяет человека от животного. Она состоит из больших и малых систем, из разных табу и разрешений. Скажем, нельзя переходить улицу на красный свет светофора. А если все начнут это делать? Или плевать где угодно или ругаться матом? Это уже деградация.
Культура – слово латинское, и в переводе оно означает «отшлифованность», «возделывание». Раньше это понятие относилось больше к земле, позже было перенесено на человека. Культурный человек – это человек «сделанный», то есть не дикий, образованный. Он сам себе может что-то запретить, а что-то и разрешить. Это цензура в хорошем смысле. И эта система запретов должна воспитываться в сознании не только каждого пишущего человека, но и каждого говорящего.
А по поводу столкновения разных культур, духовных ценностей, старого и нового Олжас Сулейменов сказал:
– Если мы хотим это грядущее столкновение превратить в диалог, то диалог возможен лишь между теми, кто говорит на одном языке. Надо выработать один язык понятий, то самое планетарное сознание, которое объединяло бы сознания наших вождей, а через это способствовало бы объединению тысяч этносов в один народ, который и называется человечеством – гомо сапиенс, человек разумный. Это нация будущего, которую я приемлю.
И еще одна цитата из Сулейменова:
– Если раньше я пытался увидеть казахстанскую ситуацию в контексте региональном, то сейчас понимаю, что нашу республику нельзя рассматривать изолированной от всего мира. Все, что происходит в мире, отражается на нас. И я бы хотел, чтобы отражалось все благое, происходящее в мире. И чтобы из Казахстана исходили идеи, которые были бы подхвачены всем мировым сообществом.