Илон Маск анонсировал планы по Twitter

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск анонсировал планы по недавно приобретенной соцсети Twitter, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Versii.com.

Маск считает, что для того, чтобы Twitter заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, «то есть фактически в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых», пишет ВВС.

«Под «свободой слова» я просто подразумеваю то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они будут просить правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа», — отметил новый владелец соцсети.

Причиной того, что социальная сеть сторонников Трампа Truth Social уже обогнала Twitter по числу новых скачиваний, Маск считает, что его соцсеть «подвергает цензуре свободу слова».

Кроме того, он утверждает, что соцсеть должна иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за сообщениями пользователей или взломать их. В частности, речь о внутренних переписках между пользователями соцсети.

«Сделаем Твиттер максимально веселым! А дальше я куплю Кока-колу, чтобы вернуть в нее кокаин», — заключил миллиардер.

Напомним, ранее он неоднократно обвинял Twitter в ограничениях.