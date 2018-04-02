Илон Маск объявил о "банкротстве" Tesla

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Фото: Twitter/Elon Musk
Миллиардер Илон Маск объявил о банкротстве своей компании-автопроизводителя Tesla. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Lenta.ru.

"Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить", – написал он.

В следующем твите написано "Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы". Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках". Запись сопровождается фотографией, на которой миллиардер лежит у колеса автомобиля, укрывшись картонкой.

Твит был размещен 1 апреля.

30 марта Tesla Motors отозвала 123 тысячи электромобилей Model S из-за ржавых болтов. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года.

15 марта Маск анонсировал в своем Twitter-аккаунте создание новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее "Бац" (Thud). Источники издания Variety подтвердили подлинность намерений Маска.

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