Илон Маск пообещал раздать акции SpaceX всем детям в США

Илон Маск в понедельник пообещал в следующем году передать по одной принадлежащей ему акции SpaceX «каждому ребенку в США», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Это заявление прозвучало спустя сутки после того, как компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic объявила в соцсетях, что намерена передать 5 % своих акций в новый фонд «общественного блага», при условии одобрения акционеров. В ответ на воскресный пост Маск написал: «Я бы рекомендовал отдать акции напрямую общественности».

Акции SpaceX, которая во вторник опубликует квартальную отчетность, в пятницу закрылись на отметке 146,03 доллара (130,09 евро).

С учетом того, что в США насчитывается около 73 миллионов детей младше 18 лет, стоимость обещания Маска по пятничной цене составила бы примерно 10,66 млрд долларов (9,5 млрд евро).

Anthropic сообщила в воскресенье, что акции, которые она намерена передать, поступят в Anthropic Public Benefit Fund — новую структуру, полностью принадлежащую компании. Стоимость фонда может вырасти, если акции подорожают.

Маск не раскрыл, как именно будет реализовано его обещание по акциям, но добавил в своем посте: «Это будет первое из многих».

Заявления Маска и Anthropic прозвучали на фоне растущей настороженности американцев в отношении ИИ. Новый опрос, проведенный Associated Press совместно с исследовательским центром NORC, показал, что 64 % жителей США считают, что ИИ развивается «слишком быстро», 27 % — что темпы «вполне приемлемые», и лишь 8 % полагают, что развитие идет «слишком медленно».

Руководитель Anthropic Дарио Амодеи, глава OpenAI Сэм Олтман, Маск и другие заметные фигуры отрасли заявили в прошлом месяце, что развитие ИИ необходимо замедлить. Консенсус сложился после того, как один из исследователей Anthropic ушел из компании, предупредив о серьезных угрозах, которые эта технология несет человечеству. Однако на пути координированных усилий по замедлению развития ИИ стоят препятствия, включая конкуренцию внутри страны и в мире, стремление к прибыли и сопротивление со стороны президента Дональда Трампа.

Тем временем Маск незаметно стал крупнейшим из известных доноров на нынешних промежуточных выборах в США, пожертвовав с июля более 276 млн долларов (246 млн евро) на сохранение большинства республиканцев в Конгрессе.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи и еще пять сооснователей компании зарегистрировали Anthropic как корпорацию в интересах общества — форму коммерческой компании, предполагающую баланс между финансовыми целями и социальным воздействием.

Anthropic планирует провести крупное первичное публичное размещение акций (IPO) уже в ноябре. В июне компания сообщила, что подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение IPO.

В том же месяце SpaceX Маска дебютировала на Уолл-стрит и сделала его первым в истории триллионером. Однако с тех пор, как через несколько дней после IPO акции достигли пика, они подешевели на 35,3 %, что сократило состояние Маска.