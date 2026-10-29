Илон Маск представил свою ИИ-версию «Одиссеи»

Кино,Искусственный интеллект
Айман Аманжолова
корреспондент

Сериал по мотивам поэмы Гомера будет полностью сгенерирован нейросетью Grok

Фото: РБК

Владелец социальной сети X Илон Маск сдержал обещание: в Сети появился первый эпизод "исторически более точной" экранизации поэмы Гомера "Одиссея", созданной с помощью его ИИ-инструмента Grok Imagine, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Ранее бизнесмен обещал представить полноценную адаптацию поэмы Гомера к концу 2026 года и, как стало очевидно, начал с фрагмента, демонстрирующего возможности нейросети.

Сюжет первого эпизода строится вокруг подготовки Одиссея к походу на Трою. Перед отплытием его жена Пенелопа вручает ему маленькую деревянную фигурку коня, чтобы тот вернулся домой и подарил ее их сыну Телемаху. Далее в видеоряде чередуются кадры подготовки греческого войска к битве, сражения под Троей и взросления Телемаха, который обучается боевому искусству.

Над проектом также работали студия Wonder Studios и режиссер Дев Уолкер, которые специализируются на создании роликов на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что Илон Маск с самого начала критиковал одноименный фильм Кристофера Нолана. Он назвал режиссера "антибелым расистом" за то, что тот, в частности, взял Люпиту Нионго на роль Елены Троянской, и отмечал критические посты об Эллиоте Пейдже, которого многие ошибочно приняли за Ахилла.

Что касается собственной версии "Одиссеи" Илона Маска, то многие голливудские критики вполне предсказуемо высмеяли представленные сцены, но были вынуждены отметить, что боевые сцены "обладают эпическим качеством боевика Зака Снайдера "300 спартанцев". Маск пообещал учесть критические замечания в дальнейшей работе над "Одиссеей"

Как отмечается, поэма Гомера адаптировалась для экрана множество раз, начиная с немого фильма Джузеппе де Лигуоро 1911 года выпуска.

#фильм #ИИ #Маск #Одиссея

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