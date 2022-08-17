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В мире
Илон Маск назвал шуткой свое сообщение о покупке "Манчестер Юнайтед"

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его сообщение о намерении приобрести "Манчестер Юнайтед" является шуткой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее он написал в Twitter, что собирается приобрести этот футбольный клуб.

"Нет, это старая шутка. Я не покупаю никакие спортивные команды", - ответил Маск в комментариях на вопрос о том, всерьез ли он сделал соответствующее заявление.

Нынешним владельцем "МЮ" является семья Глейзеров.

Команда начала новый сезон в английской премьер-лиге (АПЛ) с двух поражений - от "Брайтона" (1:2 дома) и "Брентфорда" (0:4 в гостях).

Напомним, Илон Маск выиграл суд по делу с социальной сетью Twitter. В результате компания должна будет предоставить предпринимателю файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам и бот-аккаунтам, которые он запрашивал во время заключения сделки по приобретению соцсети, сообщает Business Insider.

В рамках удовлетворения иска Twitter уже начала передавать информацию Маску. Адвокаты миллиардера также подали на этой неделе еще один иск к компании, поскольку бизнесмен хочет, чтобы соцсеть предоставила больше информации о пользовательских данных, а также сборе и методах их анализа, пишет Lenta.ru.

25 апреля Маск заключил с компанией Twitter соглашение о ее приобретении за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была закрыться до конца года, однако 9 июля предприниматель от нее отказался. Маск заявил о нарушениях компанией положений соглашения, в частности, социальная сеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Тогда руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки. Маска обвинили в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.

29 июля предприниматель подал встречный иск вскоре после того, как был назначен пятидневный судебный процесс, в ходе которого будет определено, может ли предприниматель отказаться от сделки. 6 августа Маск заявил в своем аккаунте в Twitter, что у него есть новое условие для возобновления сделки с компанией.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал он.

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