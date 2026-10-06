Илон Маск снова стал триллионером

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Это произошло после взлета котировок акций его компаний SpaceX и Tesla сразу после открытия фондового рынка в понедельник

Фото: Reuters

Состояние американского бизнесмена Илона Маска вновь преодолело отметку в $1 трлн, следует из рейтинга Forbes Real Time Billionaires, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как пишет Forbes, 5 октября состояние 55-летнего Маска увеличилось на $30,6 млрд по сравнению с моментом закрытия торгов в пятницу. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса (второе место в рейтинге богатейших людей Forbes) в настоящее время составляет $371,5 млрд.

Журнал отмечает, что показатели поставок Tesla в третьем квартале превзошли прогнозы аналитиков. Это дало импульс капиталу Маска — только за пятницу его состояние увеличилось на $61 млрд. В понедельник утром акции Tesla продолжили рост.

Рост SpaceX связывают с оптимистичным прогнозом Morgan Stanley — аналитики назвали акции аэрокосмической компании недооцененными, также роль сыграл успешный выход космического корабля Starship на орбиту.

Дополнительный интерес инвесторов вызвали заявления Маска о переименовании SpaceXAI в SpaceXSI. Такое решение последовало после того, как президент Дональд Трамп указом заменил в официальных документах «искусственный интеллект» на «суперинтеллект».

Маск — крупнейший акционер SpaceX, он занимает должности председателя совета директоров, генерального директора и главного технического директора компании. В феврале он объединил компании xAI и SpaceX. Как писали Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, совокупная капитализация объединенных компаний составила $1,25 трлн.

Бизнесмен стал первым триллионером в истории 12 июня — после IPO SpaceX — и пробыл им почти две недели. Капитализация компании на момент IPO составила $1,77 трлн.

#первый #Илон Маск #триллионер

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