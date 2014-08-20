Илья Ильин признан лучшим спортсменом в Казахстане

Спорт
Назымгуль Кумыспаева

Илья Ильин признан лучшим спортсменом в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на проведенный швейцарской организацией ICERTIAS (www.icertias.com) опрос в режиме онлайн.  

Опрос QUDAL проводился в Казахстане впервые.

"На вопрос о ведущем международном спортсмене, респонденты четко определили 2-х суперзвезд спорта: теннисист Новак Джокович получил наибольшее количество голосов в категории "Международный спортсмен № 1" с точки зрения качества, в то время как Илья Ильин обошел своих конкурентов и был объявлен наилучшим на сегодняшний день спортсменом в Казахстане", – говорится в сообщении.

Кроме этого, казахстанцы определили лучший международный спортивный клуб в отношении качества. Им оказался Real Madrid F.C. При чем лучшим его считают независимо от вида спорта.

Отмечается, что опрос проводился в виде веб-анкеты, основанной на инновационном методе DEEPMA-CAWI (Глубокая осведомленность – веб-опрос с использованием компьютера), и был нацелен только на восприятие, опыт и удовлетворение качеством продукции или услуг – в данном случае: спортивные темы, отдельные лица, организации или клубы.

QUDAL – это проект швейцарской организации ICERTIAS- International Certification Association GmbH (Международная Ассоциация по Сертификации). Проект QUDAL изучает и награждает организации (компании, услуги, СМИ, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта и т.д.), олицетворяющие самый высокий уровень качества в разных странах, по мнению граждан тех стран. Цель проекта QUDAL – это привлечь внимание общественности к важности вопроса качества продуктов и услуг в повседневной жизни. Проект также нацелен на то, чтобы обеспечить право граждан на выбор товаров и услуг высокого качества, а также помочь потребителям легче находить на рынке продукты и услуги лучшего качества.

