​Илья Ильин – прогноз оптимистичный

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Максут Иржанов

Как известно, в июне 2016 года Казахстан потряс один из самых крупных допинговых скандалов в истории спорта страны. После перепроверки допинг-тестов запрещенные препараты были обнаружены у ряда ведущих казахстанских тяжелоатлетов. В их числе был и Илья Ильин, которого впоследствии лишили золотых медалей Пекинской и Лондонской олимпиад. Срок дисквалификации спортсмена заканчивается в июне 2018 года, после чего он вновь сможет принять участие в международных соревнованиях.

Присутствие на брифинге многочисленной когорты журналис­тов показало, что судьба знаменитого спортсмена волнует их не меньше других казахстанцев, которые гордятся достижениями четырехкратного чемпиона мира.

Во вступительном слове Илья попросил передать слова благодарности всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти тяжелые для него дни. Поддерж­ка всех казахстанцев и лично Главы государства, по его словам, сыграла большую роль в том, чтобы без тяжелых последствий переживать срок дисквалификации, который еще не закончился.

– Ради этого я буду усердно трудиться. И если не на помосте, то на тренерской работе смогу быть полезным своей стране. Я уже готовлю себя как тренер. Понимаю, что практики еще маловато, но уже сейчас могу быть неплохим консультантом. Мой опыт и мои советы, уверен, могут помочь в подготовке казахстанских тяжелоатлетов, – утверждает он.

Также Ильин подчеркнул, что еще не отказался от мысли открыть школу по подготовке юных тяжелоатлетов в Астане.

За полгода до окончания срока дисквалификации самое время услышать мнение нашего прос­лавленного спортсмена о будущих планах, в первую очередь касающихся возможного выступления на Олимпиаде в Токио.

– Сейчас я не могу ничего сказать определенного. Да, я молод, мне 29 лет, и у меня есть все данные, чтобы выступать. Отвоевано очень много, и хотелось бы показать людям, что это все не зря. Нужно взвесить все за и против, пройти полную проверку организма. Если врачи скажут, что все в порядке, мышечные волокна качественные, сердце рабо­тает как надо, то уже на 95% буду уверен, что мне пора идти и выс­тупать. Нужно собрать команду, это очень важно, определиться, в какой весовой категории выступать – до 94 килограммов или до 105, – сказал он.

Илья также отметил, что окончательное решение об участии в Олимпийских играх 2020 года в Токио он примет в начале 2018 года.

– Я очень хочу выйти на помост. Как любой другой спортсмен, всегда мечтал выступить на четырех олимпиадах, – подчеркнул он.

Это позволяет делать оптимистичный прогноз. Уверены, что абсолютное большинство казахстанцев желают увидеть своего кумира на олимпийском помосте, на котором он доказал бы, что допинговый скандал был всего лишь небольшим недоразумением.

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