Спорт
Илья Ильин выиграл золотую медаль Спартакиады
Ерзат Сергазин
На проходящей в Талдыкоргане летней Спартакиаде по тяжелой атлетике награду высшего достоинства в весе до 105 кг завоевал двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Для прославленного тяжелоатлета эта победа стала дебютной в 2015 году, поскольку именно старт в Талдыкоргане стал первым соревнованием для Ильина после успешного выступления на алматинском чемпионате мира в 2014 году.

Результат, показанный Ильиным в Талдыкоргане, составил в сумме двоеборья 431 (191 + 240) кг, этого ему хватило для победы в турнире. На втором месте расположился еще один действующий чемпион мира, только в категории до 94 кг, Жасулан Кыдырбаев – 418 (188 + 230) кг. На третьей строчке разместился Алмас Утешов, которому покорился вес 410 (180 + 230) кг.

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