– Прошедший год был очень тесный: постоянные разъезды, работа, тренировки, учеба, – словно оправдывается дважды олимпийский чемпион. – Я не могу находиться на одном месте. Моя жизнь порой движется хаотично, но меня это устраивает: пока молод, надо успеть все.
– С чего начинается ваш день?
– С тренировки. После завтрака отдохнул немного и опять в спортзал. В общей сложности тренировки занимают 6–7 часов в день. И так ежедневно, кроме воскресенья. А еще важно развиваться и в других направлениях, чтобы уметь быть в обществе, разговаривать с людьми. Для этого, помимо тяжелой атлетики, нужно изучать, например, языки, психологию, философию...
– Последняя книга, которую вы прочитали?
– «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.
– А для чего вам эта книга?
– Чтобы уметь управлять деньгами и научиться правильно думать. А я к чтению этой книги подошел с определенной целью: если знания и навыки, полученные в спорте (настрой на успех, благоразумие и спокойствие), применить в деловой сфере, то они и там пригодятся.
– Вы сейчас, конечно, не бедный человек.
– Не жалуюсь. На мой взгляд, мой труд в финансовом эквиваленте полностью вознаграждается.
– Вам, как выдающемуся спортсмену, поступали наверняка и предложения из других стран?
– Я сразу заявил, что в моей жизни все хорошо и менять страну и гражданство не собираюсь. Сейчас не могу даже примерно вспомнить, от кого это предложение исходило, потому что официально миллионы никто мне не предлагал.
– На какой стадии находится строительство спортивной школы Ильи Ильина в вашем родном городе?
– Весной нынешнего года должны заложить первый камень. Ребята, думаю, пойдут туда с удовольствием, потому что их будут готовить по эксклюзивной тренировочной системе, подстроенной специально под меня. Разработана она по болгарской методике, но с учетом моих минусов, превращенных в плюсы. Например, активность и энергия, присущие каждому спортсмену, были направлены в интеллектуальное русло. И в итоге получилась совершенно новая система, позволяющая добиваться хороших результатов не только мне и не только штангистам, но и всем атлетам. Алмаз Утешев, мой друг и мой первый воспитанник, занимался именно по этой методике. Недавно он в Варшаве стал серебряным призером.
Будущая школа по плану должна заработать в следующем году. А пока она строится, я подарил родной Кызылорде парк: областной и городской акиматы выделили землю, а я, вложив в нее после Пекинской Олимпиады 11 миллионов тенге, построил вместе с друзьями спортивную площадку. Сейчас, когда видишь, что туда вместе с детьми приходят и их родители, сердце радуется.
– Вы торжественно пообещали народу Казахстана выиграть и третью Олимпиаду.
– Я работаю над этим, то есть все, что от меня зависит, делаю. Когда меня спрашивают, в чем, кроме хорошей «физики», секрет моих побед, я отвечаю: уверенность, любовь к своей работе и вообще к жизни. Неуверенные в себе люди даже страшатся сказать вслух о том, что хотят выиграть. А я говорю, что все в моих руках и все в моих силах: я стану чемпионом и в третий, а, может быть, и в четвертый, и пятый разы. И я всем людям желаю побольше уверенности в себе. Будьте такими, и жизнь на нашей планете, поверьте, станет гораздо лучше.
– А были моменты, когда в вас пытались посеять неуверенность?
– Ну как сказать? Очень-очень маленькая кучка людей пыталась мне помешать. Я всегда стремлюсь к независимости и свободе, а они, называя меня заносчивым, по-своему истолковывали мое поведение. По их словам, они хотели мне «добра», но это вышло у них как-то по-злому. Но я не хочу сейчас говорить о том, как мне было больно и плохо в прошлом. В новом году у меня новая жизнь, там есть место только большим целям, а на этих людей, говорю это от чистого сердца, я не держу зла. Самое главное: пройдя через испытания, мы все живы и здоровы. Копаться в неприятном прошлом бессмысленно. А разговоры о скандалах – это не ко мне, это к тем, кто раздувает интриги. Я профессиональный спортсмен, чье время расписано на месяцы вперед.
– Кем вы видите себя лет через 10?
– Не знаю, кем конкретно, но буду продолжать работать над собой. Почему люди иногда ломаются, уйдя из большого спорта? Потому что надо менять жизнь в корне, а это нелегко. Чтобы не было трагедии, нужно опять же четко определиться с целями в той жизни, где уже не будет большого спорта. Я лично собираюсь года на два-три «поймать тишину», оглядеться вокруг и отработать полученные в спорте навыки в том направлении, в котором буду двигаться дальше. Образно говоря, собираюсь отточить их так, чтобы последующие 25 лет выдавать результаты не хуже олимпийских. Первый шаг – пойду учиться.
– Где и на кого вы предполагаете выучиться?
– Не знаю даже. Было бы хорошо окончить какой-нибудь признанный во всем мире университет. Кто-то скажет, что во мне играет юношеский максимализм, но у меня действительно в планах после завершения спортивной карьеры поступить, к примеру, в Оксфорд. Обстоятельства к тому времени, возможно, кардинально изменятся (у меня, наверное, будет уже не один, а двое или трое детей), но хотелось бы иметь в кармане диплом именно такого вуза. Колоссальный багаж знаний, полученный там, может стать большим трамплином для движения вперед. Имея их, не надо просить кого-то о чем-то, в любой сфере ты сможешь пробиться сам. И везде, в любом государстве, будешь востребован.
– А как вы учились в школе?
– Скажу честно, не очень. Уже в третьем классе моя судьба была предрешена – из меня готовили чемпиона. В 7-м классе был уже чемпионом Азии, в 10-м – чемпионом мира. И если до 7-го класса с учебой шло более или менее нормально, то потом я успевал только посетить два-три урока. Ясное дело, если пропустишь два урока по химии или физике, то на третьем будешь чувствовать себя так, словно с Луны свалился. Директор школы Марк Захарович Подольский, замечательный человек, а потом и пришедшая ему на смену Рамза Искаковна (фамилию, к сожалению, подзабыл), держали связь с моим тренером, аким области знал меня хорошо. Они все понимали, что этому парню мешать не надо, и что учеба – это хорошо, но второстепенно в данный момент. Спасибо этим людям за то, что они дали мне дорогу. Благодаря такому отношению я и стал тем, кто есть сегодня: двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира среди взрослых, двукратный чемпион среди юниоров, двукратный чемпион Азиатских игр, рекордсмен мира, обладатель сертификата Книги рекордов Гиннесса, кавалер трех орденов – «Құрмет», «Барыс» и «Отан»... Титулов достаточно, можно с ними даже уходить на пенсию.
– Как вы прошли испытание славой?
– Были отдельные моменты, когда вел себя неправильно, но в основном слухи об этом сильно преувеличены. Честно сказать, я до сих пор не могу понять, о чем идет речь, когда заговаривают о звездной болезни. Если богатый и знаменитый человек ведет себя немного пафосно – да бог с ним, пусть. Он это заслужил. Но если молодой человек, совсем еще пацан, начинает вести себя неправильно, то тренерам надо обратить внимание, они должны сразу вернуть его на землю, иначе роста не будет. У меня если и были такие моменты, то не очень активные даже в самый пик карьеры, да и то по делу. Жизнь показала, что характер я показывал не зря. На меня, был момент, ополчились все тренеры, но позже все равно получилось так, как я и предполагал. А раз пошло на пользу, значит, все хорошо.
– Вы очень стильно выглядите (обычные футболка и джинсы сидят на коренастой фигуре спортсмена безукоризненно). От кого вы одеваетесь?
– Я не выбираю определенные марки, ношу то, в чем мне удобно. Джинсы и футболки разные, в основном марки Levis. Сейчас в Америке появилась новая спортивная марка Оakley, когда был там недавно, купил несколько вещей. В прошлом году, когда стажировался в серьезных компаниях типа RG BRANDS, много ходил в строгих костюмах.
– Поклонницы, кажется, не дают вам проходу? (Пока шло интервью в одном из кафе Алматы, к нам бесконечно подходили девушки с фотоаппаратами.)
– Если бы был свободен, то, может, и позволял им вешаться на шею, но я счастливо женат. Мою жену зовут Натали, Наташа. Она старше меня на три года, познакомились мы с ней в общежитии спортивного колледжа. Вместе уже 9 лет, но поженились только в прошлом году, когда дочке исполнилось три годика.
– Какой должна быть идеальная женщина с точки зрения суперпопулярного мужчины?
– Я ценю в женщинах то, что обычно ценится в людях: человечность, искренность, открытость. А еще хочется, чтобы она была доброй, красивой, успешной, а самое главное – любимой. Для меня самая лучшая женщина – моя жена, потому что она моя женщина. И раз я выбрал ее и женился на ней, значит, она и есть мой идеал. Еще один идеал – моя мама, Галина Яковлевна, и, конечно, Милана – моя дочь, мой маленький идеальчик.
– А кто занимается воспитанием идеальчика?
– У нас все не так, как у наших родителей, которые много лет живут вместе под одной крышей на одном месте. Тренировки, сборы, учеба, соревнования, разъезды… Наша с женой жизнь похожа на свидание. Супруга занимается гандболом, сейчас играет во Франции. Видимся раз в месяц: я к ней езжу или она приезжает. Доченьку, естественно, воспитывать не успеваем. И бабушка, моя теща, просто молодец, она всегда рядом, когда нужна помощь, спасибо ей за это огромное. А я делаю все, когда требуется мужская помощь: крыша над головой, финансовое благополучие, порядок и спокойствие в душе.
В мае Наташа должна приехать в Казахстан. Если здесь все будет хорошо, может, контракт с французским клубом подписывать не будем. Если захочет играть дальше, пусть играет. Тем более что цели и у нее тоже большие. Она ведь игрок мирового класса. Молодец! Конечно, бывают моменты, когда хочется сказать: «Все, хватит, возвращайся домой!» А потом понимаешь, что и она тоже имеет право сказать свое слово в спорте.
– Вам приходилось когда-нибудь плакать?
– Да каждый день! Это же хорошо, если из человека можно выжать слезу. Значит, ты не черствый, у тебя есть душа. Плакать надо! Я, например, не могу сдержать слез в кинотеатре, если фильм меня трогает. Вот недавно смотрел «Елки-3» – и плакал, и смеялся. Видели? Не ходили?! Ну вы даете! Сходите обязательно, рекомендую!
– Сниматься в кино вас, наверное, тоже приглашают?
– Недавно снялся в социальном ролике, где помогаю пожилому учителю толкать машину. Как бы ни был занят, но здесь я согласился сразу. Помочь тому, кто нуждается, – на этом, по-моему, держится весь мир. На днях буду сниматься в каком-то эпизодике.
– Что за фильм?
– Не знаю. Не согласился бы, да ребята с «Нашей KZ-ши», я дружу с ними, позвали. Честно говоря, год у меня запланирован полностью, и я стараюсь за рамки не выходить. Тренировки, спортивная карьера, тренерская работа, английский язык, семейные дела…
– А какими языками, помимо родного, вы владеете?
– Казахским на уровне понимания. Сейчас у меня на первом этапе стоит изучение английского языка, он мне нужен по работе. Я уже серьезно занимаюсь им, в прошлом году несколько месяцев учился в Лондоне в языковом колледже А второй этап – государственный язык. Согласно плану, я свободно буду говорить на нем к 2017 году, после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
– Вы, говорят, ведете абсолютно здоровый образ жизни.
– Раньше и пил, и курил, но после Пекина понял, что если дальше будет так продолжаться, не дойду до поставленной цели – до второй золотой медали. Это же изнашивание организма. Я знаю и ту жизнь, и эту не понаслышке. В той курил и пил, в этой не курю и не пью. И мне не просто хорошо без этого, я сейчас счастливее раз в сто. Я вообще сторонник здорового образа жизни. Уже с год, например, не ем мяса, теперь у меня на столе круглый год свежие овощи, фрукты и орехи. Все это, начитавшись книг по диетологии, я сам себе рекомендовал.
Раз в три-четыре месяца в спортивном диспансере прохожу полное обследование организма. Это положено, и это моя добрая воля. И всем рекомендую делать это, здоровье дорогого стоит.
– В нашей жизни много случайностей. В случае с олимпийскими победами они имели место быть?
– Разве что один раз. Спортсмен может иметь отличную «физику», но если он не чемпионского склада, не станет им никогда, не дано ему это. На одной только «физике» далеко не уедешь. Мне кажется, и там, на небе, и здесь, на земле, видно, кто достоин медали, а кто – нет. Чемпион – это лидер, флагман. И если стяг плохой, за ним никто не пойдет. А мне, не буду скромничать, мои родители очень много дали в плане душевной теплоты и какой-то особой человеческой энергетики. Хотя мама меня, младшего из троих детей, заласкивала, отец тоже не был очень строг (зато тренер и старший брат, который привел меня в спорт, были жесткими), это не испортило, а наполнило любовью и к жизни, и к людям. Сейчас стараюсь почаще приезжать к маме с папой. Раньше, приезжая, я не сидел дома, уходил к друзьям детства. Но, к счастью, вовремя, буквально в прошлом году, понял, что родители – это очень важно, и пока они рядом, надо напитываться тем добрым светом, что идет от них.
– Кому еще вы сегодня хотели бы сказать спасибо за свои медали?
– Я благодарен очень многим людям. Своим тренерам, Президенту Казахстана, всему нашему народу. Не бывает такого, чтобы человек полностью сделал себя сам. Бывает, тебе скажут всего лишь одно слово, а оно переворачивает жизнь. Так было, когда Нурсултан Назарбаев в прямом эфире сказал моим оппонентам: да успокойтесь вы все, не трогайте его, он еще будет олимпийским чемпионом. И я воспрял!...
Галия ШИМЫРБАЕВА
фото Игоря Бургандинова