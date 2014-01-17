– Прошедший год был очень тесный: постоянные разъезды, работа, тренировки, учеба, – словно оправдывается дважды олимпийский чемпион. – Я не могу находиться на одном мес­те. Моя жизнь порой движется хаотично, но меня это устраивает: пока молод, надо успеть все.

– С чего начинается ваш день?

– С тренировки. После завтрака отдохнул немного и опять в спортзал. В общей сложности тренировки занимают 6–7 часов в день. И так ежедневно, кроме воскре­сенья. А еще важно развиваться и в других направлениях, чтобы уметь быть в обществе, разговаривать с людьми. Для этого, помимо тяжелой атлетики, нужно изучать, например, языки, психологию, философию...

– Последняя книга, которую вы прочитали?

– «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

– А для чего вам эта книга?

– Чтобы уметь управлять деньгами и научиться правильно думать. А я к чтению этой книги подошел с определенной целью­: если знания и навыки, полученные в спорте (настрой на успех, благоразумие и спокойствие), применить в деловой сфере, то они и там пригодятся.

– Вы сейчас, конечно, не бедный человек.

– Не жалуюсь. На мой взгляд, мой труд в финансовом эквиваленте полностью вознаграждается.

– Вам, как выдающемуся спортсмену, поступали наверняка и предложения из других стран?

– Я сразу заявил, что в моей жизни все хорошо и менять страну и гражданство не собираюсь. Сейчас не могу даже примерно вспомнить, от кого это предложение исходило, потому что официально миллионы никто мне не предлагал.

– На какой стадии находится строительство спортивной школы Ильи Ильина в вашем родном городе?

– Весной нынешнего года должны заложить первый камень. Ребята, думаю, пойдут туда с удовольствием, потому что их будут готовить по эксклюзивной тренировочной сис­теме, подстроенной специально под меня. Разработана она по болгарской методике, но с учетом моих минусов, превращенных в плюсы. Например, активность и энергия, присущие каждому спортсмену, были направлены в интеллектуальное русло. И в итоге получилась совершенно новая система, позволяющая добиваться хороших результатов не только мне и не только штангистам, но и всем атлетам. Алмаз Утешев, мой друг и мой первый воспитанник, занимался именно по этой методике. Недавно он в Варшаве стал сереб­ряным призером.

Будущая школа по плану должна заработать в следующем году. А пока она строится, я подарил родной Кызыл­орде парк: областной и городской акиматы выделили землю, а я, вложив в нее после Пекинской Олимпиады 11 миллионов тенге, построил вместе с друзьями спортивную площадку. Сейчас, когда видишь, что туда вместе с детьми приходят и их родители, сердце радуется.

– Вы торжественно пообещали народу Казахстана выиграть и третью Олимпиаду.

– Я работаю над этим, то есть все, что от меня зависит, делаю. Когда меня спрашивают, в чем, кроме хорошей «физики», секрет моих побед, я отвечаю: уверенность, любовь к своей работе и вообще к жизни. Неуверенные в себе люди даже страшатся сказать вслух о том, что хотят выиграть. А я говорю, что все в моих руках и все в моих силах: я стану чемпионом и в третий, а, может быть, и в четвертый, и пятый разы. И я всем людям желаю побольше уверенности в себе. Будьте такими, и жизнь на нашей планете, поверьте, станет гораздо лучше.

– А были моменты, когда в вас пытались посеять неуверенность?

– Ну как сказать? Очень-очень маленькая кучка людей пыталась мне помешать. Я всегда стремлюсь к независимости и свободе, а они, называя меня заносчивым, по-своему истолковывали мое поведение. По их словам, они хотели мне «доб­ра», но это вышло у них как-то по-злому. Но я не хочу сейчас говорить о том, как мне было больно и плохо в прошлом. В новом году у меня новая жизнь, там есть место только большим целям, а на этих людей, говорю это от чистого сердца, я не держу зла. Самое главное: пройдя через испытания, мы все живы и здоровы. Копаться в неприятном прошлом бессмысленно. А разговоры о скандалах – это не ко мне, это к тем, кто раздувает интриги. Я профессиональный спортсмен, чье время расписано на месяцы вперед.

– Кем вы видите себя лет через 10?

– Не знаю, кем конкретно, но буду продолжать работать над собой. Почему люди иног­да ломаются, уйдя из большого спорта? Потому что надо менять жизнь в корне, а это нелегко. Чтобы не было трагедии, нужно опять же четко определиться с целями в той жизни, где уже не будет большого спорта. Я лично собираюсь года на два-три «поймать тишину», оглядеться вокруг и отработать полученные в спорте навыки в том направлении, в котором буду двигаться дальше. Образно говоря, собираюсь отточить их так, чтобы последующие 25 лет выдавать результаты не хуже олимпийских. Первый шаг – пойду учиться.

– Где и на кого вы предполагаете выучиться?

– Не знаю даже. Было бы хорошо окончить какой-нибудь признанный во всем мире университет. Кто-то скажет, что во мне играет юношеский максимализм, но у меня действительно в планах после завершения спортивной карьеры поступить, к примеру, в Оксфорд. Обстоятельства к тому времени, возможно, кардинально изменятся (у меня, наверное, будет уже не один, а двое или трое детей), но хотелось бы иметь в кармане дип­лом именно такого вуза. Колоссальный багаж знаний, полученный там, может стать большим трамплином для движения вперед. Имея их, не надо просить кого-то о чем-то, в любой сфере ты сможешь пробиться сам. И везде, в любом государстве, будешь востребован.

– А как вы учились в школе?

– Скажу честно, не очень. Уже в третьем классе моя судьба была предрешена – из меня готовили чемпиона. В 7-м классе был уже чемпионом Азии, в 10-м – чемпио­ном мира. И если до 7-го класса с учебой шло более или менее нормально, то потом я успевал только посетить два-три урока. Ясное дело, если пропустишь два урока по химии или физике, то на третьем будешь чувствовать себя так, словно с Луны свалился. Директор школы Марк Захарович Подольский, замечательный человек, а потом и пришедшая ему на смену Рамза Искаковна (фамилию, к сожалению, подзабыл), держали связь с моим тренером, аким области знал меня хорошо. Они все понимали, что этому парню мешать не надо, и что учеба – это хорошо, но второстепенно в данный момент. Спасибо этим людям за то, что они дали мне дорогу. Благодаря такому отношению я и стал тем, кто есть сегодня: двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира среди взрослых, двукратный чемпион среди юниоров, двукратный чемпион Азиатских игр, рекорд­смен мира, обладатель сертификата Книги рекордов Гиннесса, кавалер трех орденов – «Құрмет», «Барыс» и «Отан»... Титулов достаточно, можно с ними даже уходить на пенсию.

– Как вы прошли испытание славой?

– Были отдельные моменты, когда вел себя неправильно, но в основном слухи об этом сильно преувеличены. Честно сказать, я до сих пор не могу понять, о чем идет речь, когда заговаривают о звездной болезни. Если богатый и знаменитый человек ведет себя немного пафосно – да бог с ним, пусть. Он это заслужил. Но если молодой человек, совсем еще пацан, начинает вести себя неправильно, то тренерам надо обратить внимание, они должны сразу вернуть его на землю, иначе роста не будет. У меня если и были такие моменты, то не очень активные даже в самый пик карьеры, да и то по делу. Жизнь показала, что характер я показывал не зря. На меня, был момент, ополчились все тренеры, но позже все равно получилось так, как я и предполагал. А раз пошло на пользу, значит, все хорошо.

– Вы очень стильно выглядите (обычные футболка и джинсы сидят на коренас­той фигуре спортсмена безуко­ризненно). От кого вы одеваетесь?

– Я не выбираю определенные марки, ношу то, в чем мне удобно. Джинсы и футболки разные, в основном марки Levis. Сейчас в Америке появи­лась новая спортивная марка Оakley, когда был там недавно, купил несколько вещей. В прошлом году, когда стажировался в серьезных компаниях типа RG BRANDS, много ходил в строгих костюмах.

– Поклонницы, кажется, не дают вам проходу? (Пока шло интервью в одном из кафе ­Алматы, к нам бесконечно подходили девушки с фотоаппаратами.)

– Если бы был свободен, то, может, и позволял им вешаться на шею, но я счастливо женат. Мою жену зовут Натали, Наташа. Она старше меня на три года, познакомились мы с ней в общежитии спортивного колледжа. Вместе уже 9 лет, но поженились только в прошлом году, когда дочке исполнилось три годика.

– Какой должна быть идеальная женщина с точки зрения суперпопулярного мужчины?

– Я ценю в женщинах то, что обычно ценится в людях: человечность, искренность, открытость. А еще хочется, чтобы она была доброй, красивой, успешной, а самое главное – любимой. Для меня самая лучшая женщина – моя жена, потому что она моя женщина. И раз я выбрал ее и женился на ней, значит, она и есть мой идеал. Еще один идеал – моя мама, Галина Яковлевна, и, конечно, Милана – моя дочь, мой маленький идеальчик.

– А кто занимается воспитанием идеальчика?

– У нас все не так, как у наших родителей, которые много лет живут вместе под одной крышей на одном месте. Тренировки, сборы, учеба, соревнования, разъезды… Наша с женой жизнь похожа на свидание. Суп­руга занимается гандболом, сейчас играет во Франции. Видимся раз в месяц: я к ней езжу или она приезжает. Доченьку, естест­венно, воспитывать не успеваем. И бабушка, моя теща, прос­то молодец, она всегда рядом, когда нужна помощь, спасибо ей за это огромное. А я делаю все, когда требуется мужская помощь: крыша над головой, финансовое благополучие, порядок и спокойствие в душе.

В мае Наташа должна при­ехать в Казахстан. Если здесь все будет хорошо, может, контракт с французским клубом подписывать не будем. Если захочет играть дальше, пусть играет. Тем более что цели и у нее тоже большие. Она ведь игрок мирового класса. Молодец! Конечно, бывают моменты, когда хочется сказать: «Все, хватит, возвращайся домой!» А потом понимаешь, что и она тоже имеет право сказать свое слово в спорте.

– Вам приходилось когда-нибудь плакать?

– Да каждый день! Это же хорошо, если из человека можно выжать слезу. Значит, ты не черст­вый, у тебя есть душа. Плакать надо! Я, например, не могу сдержать слез в кинотеат­ре, если фильм меня трогает. Вот недавно смотрел «Елки-3» – и плакал, и смеялся. Видели? Не ходили?! Ну вы даете! Сходите обязательно, рекомендую!

– Сниматься в кино вас, наверное, тоже приглашают?

– Недавно снялся в социальном ролике, где помогаю пожилому учителю толкать машину. Как бы ни был занят, но здесь я согласился сразу. Помочь тому, кто нуждается, – на этом, по-моему, держится весь мир. На днях буду сниматься в каком-то эпизодике.

– Что за фильм?

– Не знаю. Не согласился бы, да ребята с «Нашей KZ-ши», я дружу с ними, позвали. Честно говоря, год у меня запланирован полностью, и я стараюсь за рамки не выходить. Тренировки, спортивная карьера, тренерская работа, английский язык, семейные дела…

– А какими языками, помимо родного, вы владеете?

– Казахским на уровне понимания. Сейчас у меня на первом этапе стоит изучение анг­лийского языка, он мне нужен по работе. Я уже серьезно занимаюсь им, в прошлом году несколько месяцев учился в Лондоне в языковом колледже А второй этап – государственный язык. Согласно плану, я свободно буду говорить на нем к 2017 году, после Олимпиа­ды в Рио-де-Жанейро.

– Вы, говорят, ведете абсолютно здоровый образ жизни.

– Раньше и пил, и курил, но после Пекина понял, что если дальше будет так продолжаться, не дойду до поставленной цели – до второй золотой медали. Это же изнашивание организма. Я знаю и ту жизнь, и эту не понаслышке. В той курил и пил, в этой не курю и не пью. И мне не просто хорошо без этого, я сейчас счастливее раз в сто. Я вообще сторонник здорового образа жизни. Уже с год, например, не ем мяса, теперь у меня на столе круглый год свежие овощи, фрукты и орехи. Все это, начитавшись книг по диетологии, я сам себе рекомендовал.

Раз в три-четыре месяца в спортивном диспансере прохожу полное обследование организма. Это положено, и это моя добрая воля. И всем рекомендую делать это, здоровье дорогого стоит.

– В нашей жизни много случайностей. В случае с олимпийскими победами они имели место быть?

– Разве что один раз. Спорт­смен может иметь отличную «физику», но если он не чемпионского склада, не станет им никогда, не дано ему это. На одной только «физике» далеко не уедешь. Мне кажется, и там, на небе, и здесь, на земле, видно, кто достоин медали, а кто – нет. Чемпион – это лидер, флагман. И если стяг плохой, за ним никто не пойдет. А мне, не буду скромничать, мои родители очень много дали в плане душевной теплоты и какой-то особой человеческой энергетики. Хотя мама меня, младшего из троих детей, заласкивала, отец тоже не был очень строг (зато тренер и старший брат, который привел меня в спорт, были жесткими), это не испортило, а наполнило любовью и к жизни, и к людям. Сейчас стараюсь почаще приезжать к маме с папой. Раньше, приезжая, я не сидел дома, уходил к друзьям детства. Но, к счастью, вовремя, буквально в прош­лом году, понял, что родители – это очень важно, и пока они рядом, надо напитываться тем добрым светом, что идет от них.

– Кому еще вы сегодня хотели бы сказать спасибо за свои медали?

– Я благодарен очень многим людям. Своим тренерам, Президенту Казахстана, всему нашему народу. Не бывает такого, чтобы человек полностью сделал себя сам. Бывает, тебе скажут всего лишь одно слово, а оно переворачивает жизнь. Так было, когда Нурсултан Назарбаев в прямом эфире сказал моим оппонентам: да успокойтесь вы все, не трогайте его, он еще будет олимпийским чемпионом. И я воспрял!...

Галия ШИМЫРБАЕВА

фото Игоря Бургандинова