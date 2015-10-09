Илья Пустогачев: Мы Олейника не увольняли

Спорт
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Ерзат Сергазин

Казнет заполонили новости об увольнении Александра Олейника, якобы за то что последний не болеет за "Барыс". Интернет-портал Kazpravda.kz связавшись с руководством "Sport Media Enterprise Kazakhstan" кому принадлежат права на показ домашних матчей ХК "Барыс" попытался выяснить объективные причины инцидента.
"Во-первых, Олейник не уволен из "Sport Media Enterprise Kazakhstan", а всего лишь временно отстранен, хочу подчеркнуть, временно отстранен от комментирования хоккейных матчей с участием "Барыса" в КХЛ", - сказал нам руководитель компании. И вообще, это абсолютно нормальная рабочая обстановка, когда работодатель не увольняет а отстраняет сотрудника от какого-либо дела. СМИ сделали из этого из ряда вон выходящий случай, однако это не так. Отстранение Александра Олейника согласовано между нашей компанией и руководством "Барыса", так что не нужно из этого раздувать вселенский скандал, - сказал Пустогачев.
Отметим, сам Олейник в социальных сетях сообщил что решение о его отстранении от комментирования матчей КХЛ было мотивировано тем, что он якобы не болеет за "Барыс".

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